I dag vil mange ansatte på hospital få et rigtig kedeligt prik

"Vi er kede af det, men vi bliver desværre nødt til at afskedige dig".

Omtrent sådan en melding vil 43 medarbejdere på Aarhus Universitetshospital, Skejby få i løbet af mandagen.

Fyringerne er et resultat af de massive besparelser, der har ramt det såkaldte supersygehus.

Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner kroner i år.

Samtidig er det kommet frem, at flytningen til Skejby har samlet har været én milliard kroner dyrere end forventet.

I dag får medarbejdere på Røntgen og Skanning, der både laver CT-skanninger, MR-skanninger, mammografier, ultralyd og røntgenundersøgelser, besked på, hvem der mister jobbet.

Ifølge afdelingsledelsen sker afskedigelserne som konsekvens af et effektiviseringskrav på otte procent, som var en bunden opgave i forbindelse med sammenlægningen i Skejby.

Anden næstformand for regionsrådet i Region Midtjylland, Carsten Kissmeyer (V), er blandt dem, der frygter, at de massive besparelser, hospitalet står over for, vil gå for hårdt ud over det nye hospital.

- Regionsrådet er bekymret for, om vi kan håndtere patienter, for personalets trivsel og for, om vi kan beholde specialiseringerne, der spiller en stor rolle for os, sagde han fredag til TV2 ØSTJYLLAND.

Situationen påvirker også patienter og pårørende.

Helle Mirsbachs mand er lige nu indlagt på dialyseafdelingen på hospitalet. Og den afdeling ikke skal afskedige medarbejdere i dag, gør situationen på Aarhus Universitetshospital stort indtryk på dem.

- Personalet gør, hvad de kan, men enhver ved, at når man bliver presset, så kan man også komme til at lave fejl. Det er det, jeg frygter, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Hør tillidsrepræsentanten og politiker Carsten Kissmeyer (V) udtrykke deres mening om fyringsrunden (fra fredag den 10. maj)

Fyringer er blot starten

Afdelingen Røntgen og Skanning er formentlig blot den første af en lange række afdelinger på universitetshospitalet, som kommer til at mærke besparelserne.

Den 30. april afleverede alle afdelingsledelser på Aarhus Universitetshopsital deres bud på, hvor deres afdeling ville kunne spare.

Nu gennemgår hospitalsledelsen forslagene, og den 22. maj forventes de at præsentere en samlet spareplan for politikerne i Region Midtjylland.

- Afdelingsledelserne har beskrevet, hvad det er for et hospital, vi kan drive for de cirka 7,1 milliarder kroner, vi har som budget. Herefter får vi en proces med en sparerunde, som vil røre ved væsentlige dele af AUH's nuværende profil, har hospitalsdirektør Poul Blaabjerg tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Regionsrådet ventes at tage stilling til, hvor der skal spares den 26. juni.

