I dag testes sirenerne – det skal du gøre, hvis det er alvor

Hvert år tester Beredskabstyrelsen og politiet sirenerne i hele landet den første onsdag i maj. I år er det i dag den 1. maj.

Der er altså ikke som normalt ved et sirenevarsel fare på færde.

- Vi tester systemet for at minde folk om, hvad de skal gøre, hvis det en dag er alvor. Og så tester vi naturligvis også sirenerne for at sikre os, at de virker, som de skal, siger kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen, i en pressemeddelelse.

Sirenerne blev i sin tid sat op, så de kunne høres af cirka 80 procent af befolkningen. Foto: Søren Steffen - Ritzau Scanpix

Hvis sirenerne så lyder på et hvilket som helst andet tidspunkt, er meldingen ganske klar.

- Så skal du gå ind og søge information hos DR eller TV 2, lyder det fra Beredskabsstyrelsen.

Du skal altså ikke ringe 112 hverken i dag kl. 12, eller når det en dag er alvor. Du skal kun ringe til alarmcentralen, hvis du eller andre er i akut fare. Ellers risikerer du at blokere for livsvigtige opkald.

Sådan lyder sirenerne onsdag Under testen onsdag den 1. maj kl. 12 lyder der tre signaler: Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af en lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder Kilde: Beredskabsstyrelsen

Også ny app testes

Ud over sirenerne testet også app'en Mobilvarsling onsdag. Den sender advarsler fra myndighederne ud til dig på mobilen ved større ulykker og katastrofer.

Har du app'en på telefonen, vil den således også larme kl. 12.

Danmarks nuværende varslingssirener blev implementeret i starten af 1990'erne. Systemet bruges ved større ulykker og katastrofer, hvor der kan være umiddelbar livsfare for et større antal mennesker. Sirenevarsling følges altid op af en beredskabsmeddelelse.

Sirenevarsling og beredskabsmeddelelser indgår i den vifte af værktøjer, myndighederne kan bruge til at advare befolkningen. Andre kommunikationskanaler er app'en Mobilvarsling, hjemmesider, sociale medier, pressen, politiets højttalervogne og – i særlige tilfælde – at gå fra dør til dør.