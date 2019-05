I dag skal færge proppes med over 400 biler i rekordforsøg

- Bilerne skal lastes på en ordentlig måde. Skibsassistenterne skal også placere vægten rigtigt, så skibet ligger nogenlunde lige i vandet.

PR- og kommunikationschef hos Molslinjen, Jesper Maack, er fredag spændt på, om selskabets rekordforsøg med hurtigfærgen Express 4 vil lykkes.

Læs også Respekteret Hollywood-stjerne kommer til Østjylland

Målet er at få 425 biler og deres passagerer fra Aarhus til Odden. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis hurtigfærgen bliver lastet på den helt rigtige måde.

- Hvis vi skal have plads til så mange, skal vi have bilerne placeret på en særlig måde. Skibsassistenterne har lagt en plan for, hvordan vi placerer biler af forskellige størrelser. De vil dele bilerne op i størrelser og sektioner, siger PR- og kommunikationschef Jesper Maack.

01:32 Her kan du se første gang, Express 4 sejler til kaj i Aarhus. Video: Kasper Hornbæk Luk video

Nyt design skal sikre ekstra plads

Rekorden for flest biler på en enkelt afgang mellem Aarhus og Odden ligger tilbage i maj 2015, hvor vogndækket på Express 2 blev fyldt med 363 biler.

Grunden til, at Express 4 kan lastes med omkring 50 biler mere, er, at færgen er anderledes indrettet end sine forgængere.

- Færgen kan uden problemer holde til det her. Den er samme størrelse som de andre færger, men der er designforskelle. Vi kan nemmere komme ud i hjørnerne på Express 4.

Læs også Se den smukke video: Færge i havn efter 20.000 kilometers rejse

Express 4 erstatter den gamle færge Max på ruten mellem Sjællands Odde og Aarhus. Den nye færge har plads til omkring 1000 passagerer. Foto: Kasper Hornbæk

Ikke et stunt

Express 4 sejler fra kajen i Aarhus klokken 10.45 på en fredag, og det er ikke tilfældigt.

- Fredag formiddag er der traditionelt ikke så mange passagerer. Det er godt, fordi vi tror, at vi kan få alle bilerne ombord uden at ramme passagerloftet. Men vi ved selvfølgelig ikke, hvor mange passagerer der i hver bil.

Jesper Maack afviser, at rekordforsøget er et PR-stunt.

- Det er selvfølgelig sjovt. Men det vi gør det, fordi det er en ny færge, og det er en utrolig vigtig del af vores arbejde at få placeret bilerne rigtigt på færgen. Vi tvinger os selv ud over de daglige rutiner, og vi tror, at vi kan tvinge noget innovation ud af rekordforsøget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Sygeplejerske om milliardbesparelse: - Jeg tror, det her sygehus brænder sammen

Passagerer på afgangen er blevet bedt om at møde op en time tidligere end normalt for at give ekstra tid til lastning. Til gengæld skal gæsterne kun betale 99 kroner for at komme til Sjælland.

Express 4 er Molslinjens nyeste færge og kom i februar til Aarhus Havn fra den Australske by Perth - en sejltur på 20.000 kilometer.