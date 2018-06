I dag rammer Volvo Ocean Race Aarhus - Tusinder vil følge med fra havnefronten

Fredag kommer den verdensomspændende kapsejlads Volvo Ocean Race forbi Aarhus, hvor der er gjort klar til fest på havnen med op mod 15.000 tilskuere.

Det er første gang, at sejladsen kommer til Danmark, og her skal bådene ind i Aarhus Bugten og vende i vandet ved Dokk1 på havnefronten - formentlig omkring 13-tiden.

Her kan du se, hvordan bådene kommer ind i Aarhus Havn og vender ved Dokk1. Foto: volvooceanraceaarhus.dk

- Sådan en mærkerunding er aldrig lavet så tæt på publikum tidligere, siger Finn Lyck, event manager i Aarhus Kommune, som gennem adskillige år har arbejdet på at få kapsejladsen til Aarhus.

Fakta om Volvo Ocean Race Besøger på ruten 12 værtsbyer og gennemfører en mærkerunding i Aarhus.

Er i 2017-18 udgaven 45.000 sømil, hvilket svarer til 83.000 kilometer

Blev skudt i gang i oktober sidste år, og efter otte måneders sejlads når sejlerne måldestinationen 23. juni 2018.

Har denne gang syv deltagende teams, som er Vestas 11th Hour Racing, AkzoNobel, Team Brunel, Dongfeng Race Team, MAPFRE, Sung Hung Kai / Scallywag og Turn the Tide on Plastic. Kilde: Volvooceanraceaarhus.dk Kilde: Volvooceanraceaarhus.dk

Han forventer op mod 10-15.000 tilskuere på havnen i Aarhus, som bliver mødt af en række forskellige arrangementer i anledningen, mens en million mennesker verden over formentlig vil følge med direkte online, når bådene sejler rundt i Aarhus Bugten.

Der er lagt op til folkefest flere steder på havnen i Aarhus - blandt andet her på havnepladsen. Foto: volvooceanraceaarhus.dk

I Aarhus har man i mange år forsøgt at positioner sig inden for sejlsport med blandt andet et hav af sejladser og et nyt, stort sejlsportscenter på Aarhus Ø.

- Vi er glade og stolte. Det her er ikke noget, man for forærende. Sejlsporten i Aarhus har lavet et stort stykke arbejde og været dygtige til at udvikle sin position gennem de seneste 15-20 år. Sammen med VM senere på sommeren - også i Aarhus - er det her er en kulminationen på det store arbejde, siger Finn Lyck til TV2 ØSTJYLLAND.

Ruten fra Gøteborg til Haag. Foto: volvooceanraceaarhus.dk

Med sine 83.000 kilometer er årets Volvo Ocean Race-rute den længste nogensinde i kapsejladsens 44 år lange historie, og den tager sejlerne med gennem fire oceaner og seks kontinenter, inden afgørelsen finder sted i morgen, lørdag, i Haag, Holland efter otte måneders sejlads.