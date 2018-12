I dag går det løs - 28.000 Smukfest-billetter til salg

Det kræver formentlig en hurtig beslutning, hvis man er i tvivl, om man skal med til næste års Smukfest i Skanderborg.

Tirsdag kl. 10 bliver 28.000 partout-billetter sat til salg, og sidste år var alle 28.000 solgt på kun 1,5 time.

Læs også Smukfest slår rekord: Billetter revet væk på halvanden time

Talsmand Poul Martin Bonde tør dog ikke spå om, hvorvidt det går lige så hurtigt i år.

- Det må vise sig i forhold til dagen, men vi håber, at folk er interesserede, og vi kan kun opfordre folk til at prøve at komme igennem systemet, og hvis ikke det lykkes, så at skrive sig på venteliste, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Danske darlings på programmet

Indtil videre har Smukfest offentliggjort fire navne på næste års program: Nik & Jay, TV2, Nephew og Lukas Graham.

Sidstnævnte er særligt valgt af gæsterne på Smukfest.

Læs også Smukfest offentliggør første navn

Festivallen har bedt deres gæster om at ønske, hvilken kunstner de helst ser i bøgeskoven anno 2019, og her har Lukas Graham slået konkurrenterne med længder. Også de internationale vel og mærke.

Hvem der ellers vil optræde i Bøgeskoven vil blive offentliggjort over det næste stykke tid.

- Vores booking-afdeling arbejder på højtryk lige nu. Vi ligger seks-otte uger senere end mange andre festivaler, siger Poul Martin Bonde.

Stjerner er dyre

Både Smukfest og Northside-festival oplyser dog, at de ligger i stærk konkurrence med andre europæiske byer, når det gælder om at lokke store stjerner til netop deres festival. Det er derfor at begge festivaller har valgt at sætte billetpriserne op de seneste år.

Læs også Amerikansk hitmager gæster Northside 2019

- Det er en trend internationalt, at der er mange om buddet, så der er hård konkurrence, siger Poul Martin Bonde.

Smukfest-billetterne koster 2695 kr. for otte dage.