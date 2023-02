Afgørelsen er nær: I dag falder dommen i spektakulær plejehjemssag

Drabet og drabsforsøgene skulle alle være begået i perioden fra den 26. februar 2022 til den 13. marts 2022.

To af beboerne er hun ifølge anklageskriftet tiltalt for at have forsøgt at dræbe to gange, og en enkelt skulle hun have forsøgt at dræbe tre gange.

Drabet og forsøgene på manddrab skulle ifølge politiet være sket, imens kvinden var på arbejde som social- og sundhedshjælper i tidsrummet fra klokken 15 til 23 på specifikke datoer.