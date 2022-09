Et sidste farvel: I dag bliver Thorkild Simonsen bisat

13 dage efter gik Thorkild Simonsen bort. Han efterlod sig sin hustru gennem 68 år, to døtre samt børnebørn og oldebørn.



Derudover efterlod han også et aftryk hos mange aarhusianere og kollegaer efter en lang karriere i politik.

Satte sit præg på Aarhus

Socialdemokraten sad i byrådet i Aarhus mellem 1966 og 1997, de sidste 15 år som borgmester i Aarhus. I den tid besluttede byrådet blandt andet, at kunstmuseet Aros skulle opføres.

Han bestred borgmesterposten, indtil statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) i oktober 1997 bad ham træde ind i regeringen som indenrigsminister. Her sad han i to og et halvt år.

I 2005 kom han igen til at spille en rolle politisk, da han blev hentet ind som neutral opmand i forbindelse med strukturreformen.

Thorkild Simonsen var kendt for at have en evne til at tale med og lytte til alle. Hans valgsprog var: "Ikke alle med en anden holdning end din egen kan være idioter".