I dag begynder Aarhus Festuge uofficielt

Aarhus Festuge blev etableret i 1964 og afholdt første gang i 1965. I 1964 blev Festugen tænkt som et eksperiment, der skulle aktivere byens institutioner og foreninger for at præsentere byens kulturelle profil og Aarhus’ store potentiale for omverdenen.

Den store succes har betydet, at Aarhus Festuge siden da er blevet en årligt tilbagevendende tradition.

Siden starten i 1965 har Festugen udviklet sig fra at være en lokal begivenhed, som den stadig er i dag, til også at omfatte et internationalt fokus, og artister fra hele verden har lagt vejen forbi Aarhus gennem årene.

Kilde: Aarhus Festuge