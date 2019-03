I dag åbner Fætter BR igen i Østjylland

Først gik kæden konkurs, så lukkede butikkerne, og nu åbner de så igen.

I dag kl. 12 kan man igen handle i Fætter BR i Bruuns Galleri i Aarhus.

Butikken lukkede ligesom mange andre ved udgangen af 2018, men nu er der igen legetøj på hylderne og ekspedienter bag kassen. Og så bliver der også lavet lidt ekstra underholdning i dagens anledning. Butikken i Bruuns Galleri er nemlig den første BR-butik, der genåbner i Østjylland.

- Der kommer til at være sjov og ballade. Vores maskot kommer forbi, og så skal vi også have klippet en rød snor over, inden der bliver åbnet ind til de gode tilbud, fortalte Charlotte From, der er chef for Fætter BR-kæden, tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Ligner sig selv

Fætter BR-kæden gik konkurs blandt andet på grund af et skuffende julesalg. Derefter kom Salling Group, der ejer Føtex, Netto og Bilka, legetøjskæden til undsætning og købte ikonet med den glade garder.

Siden da er det blevet præsenteret, at 26 butikker igen vil åbne rundt omkring i landet, og tre af dem kommer til at ligge i Østjylland. Den gamle garder i rødt kommer dog ikke til at ændre sig, og det gør butikkerne i det store og hele heller ikke.

Her åbner de tre BR-butikker i Østjylland Aarhus, Bruuns Galleri Tilst, Anelystparken Randers, Marsvej Kilde: Salling Group

Der er nemlig ingen grund til at ændre noget, der i forvejen fungerer, lyder det fra kædens nye chef:

- Butikken i Bruuns Galleri ligner meget den butik, der lukkede. Det var en rigtig fin butik, som lå der i forvejen, så den har ikke krævet meget renovering. Men der vil selvfølgelig være noget nyt personale i butikken, fortalte Camila From tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

300 arbejdspladser

Tidligere har Charlotte From fortalt, at der var brug for 300 medarbejdere, før alle butikkerne kunne åbne.

Dengang fortalte hun også, at der ingen garanti var for, at tidligere medarbejdere kunne beholde deres job.

Vi vil meget gerne have mange af de tidligere medarbejdere med på den nye rejse. De har et stort kendskab til tingene og er meget passionerede. Charlotte From, chef for Fætter BR.

Alligevel kan hun se en klar tendens i, at det er de tidligere ansatte, som er blevet genansat i butikkerne.

- Det er mange af de samme folk. Butikschefen i Bruuns Galleri er for eksempel den samme, som før vi lukkede. Vi vil meget gerne have mange af de tidligere medarbejdere med på den nye rejse. De har et stort kendskab til tingene og er meget passionerede. Den viden vil vi naturligvis meget gerne gøre brug af, siger hun.

Salling Group ejer også Salling Stormagasiner og kæderne Føtex, Netto og Bilka.

