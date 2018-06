I dag åbnede det tjekkiske konsulat… i Malling

Det tjekkiske flag gik til tops i Østjylland tirsdag. Helt præcist i Malling syd for Aarhus.

Der er nemlig festdag på Jydsk Emblem Fabrik, hvor to kulturer møder hinanden. Direktøren er blevet udpeget til honorær konsul for Tjekkiet.

Det er på tide, at der er kommet et tjekkisk konsulat i Malling Jacob Haugaard

- Jeg skal være med til at udvikle et samarbejde mellem Danmark og Tjekkiet. Det kan være sportslig, det kan være kulturelle, men det kan også være erhvervsmæssige interesser, siger Stig Hellstern, der er udnævnt som honorær konsul.

Så skal han assistere tjekkiske statsborgere, der kommer i klemme i hele det jysk fynske område.

Stig Hellstern er blevet udnævnt som tjekkisk konsul. Men før det, kendte han mest til tjekkisk øl og biler

- Det vil sige, hvis der er nogle tjekkiske statsborgere, som kommer galt afsted, eller – endnu værre – dør, eller kommer i kontakt med lovens lange arm. Så er det min opgave at underrette ambassaden, så vi kan få underrettet de pårørende i Tjekkiet, siger Stig Hellstern.

Malling bliver derfor en fremskudte post i hele Vestdanmark for den tjekkiske ambassade i København.

Stig Hellstern er udpeget efter en længere ansøgningsproces, hvor han måtte læse op på sin viden om Tjekkiet. For han taler ikke sproget og vidste stort set ikke noget om landet i forvejen.

Danmarks bedst kendte mallingenser stod for underholdningen til åbning af konsulatet

- Det, jeg havde mest kendskab til, det var nok tjekkisk øl og Skoda, siger Stig Hellstern.

Men Tjekkiet får en mand i Danmark, som har mange kontakter.

- Stig, synes jeg, er en netværker af format. Han har et kæmpe stort netværk, siger Heidi de Feuth, der er salgschef på Jydsk Emblem Fabrik i Malling.

Dagens underholdning stod den nok mest kendte Mallingenser – nemlig Jacob Haugaard – for.

- Det er på tide, at der er kommet et tjekkisk konsulat i Malling. Da jeg starter herude i sin tid, da er Malling jo en by, en forstad langt fra Aarhus. Det er lige før, at Malling ligger inde på Rådhuspladsen nu, siger Jacob Haugaard.