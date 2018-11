I aften bliver det afgjort: Har Østjylland det mest Fantastiske Fællesskab

Vinderen af Fantastiske Fællesskaber bliver afsløret lørdag aften.

I løbet af efteråret har TV2 ØSTJYLLAND og de syv andre TV 2 regioner været på jagt efter Danmarks mest Fantastiske Fællesskab.

Til at begynde med var der over 1.000 ansøgere. Ud af dem blev der fundet 80 regionale nominerede og derefter otte regionale vindere.

I Østjylland blev det Forlev Spejdercenter, der løb med sejren. Centret bliver ledet af unge mennesker, som laver arrangementer og aktiviteter primært for børn og unge.

Herunder kan du se Forlev Spejdercenters præsentationsvideo:

Stem til klokken 20.00

Og i aften bliver det afgjort, om Forlev Spejdercenter ikke bare er Østjyllands, men Danmarks mest Fantastiske Fællesskab.

Og med æren følger 100.000 kroner til vinderen. Hvis du vil være med til at afgøre, hvem der skal vinde 'Fantastiske Fællesskaber 2018', så er det stadig ikke for sent. Afstemningen lukker først kl. 20.00 i aften.

Hvis du vil stemme på Forlev Spejdercenter, skal du sende en sms med teksten FAN 2 til 1272.

Det er gratis at stemme.

VIDEO: Sådan så det ud, da Forlev Spejdercenter blev kåret som Østjyllands mest Fantastiske Fællesskab.

Du kan se Fantastiske Fællesskaber - Finaleshowet direkte på TV2 ØSTJYLLAND i aften fra klokken 19.45-21.00.

Du kan også streame showet på tv2østjylland.dk/live-tv.

Det fællesskab, der løber med 1. pladsen i den landsdækkende finale, modtager Tuborgfondets og Lokale og Anlægsfondens pris på 100.000 kr.