Hyggelig skovtur afblæst: Mand hev penissen frem foran kvinder

Med de lune forårstemperaturer, der de seneste dage er skyllet ind over Østjylland, er det oplagt at tage ud i naturen. Den idé havde to kvinder fra Aarhus også fået, da de mandag eftermiddag nød solen i Botanisk have.

Men de fredelige naturomgivelsere varede ikke længe. En ubehagelig mand satte sig nemlig på bænken ved siden af dem og begyndte at onanere foran kvinderne. Det fortæller Østjyllands Politi.

- En 22-årig kvinde ringer til politiet, fordi hun og en veninde havde ubehagelig oplevelse. De havde siddet på en bænk, og der kommer en ukendt mand hen og sætter sig ved siden af dem. Han begynder efterfølgende at rode rundt i sine bukser, siger kommunikationsrådgiver Jakob Kristiansen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Hev penis frem

De to kvinder gik deres vej, men i samme øjeblik rejste manden sig også fra bænken og hev sin penis frem for åbent syn. Derefter begyndte manden at onanere foran kvinderne.

Signalement: Den 22-årige beskriver manden som:



• Østeuropæisk af udseende, lys hud

• Ca. 25-30 år

• Ca. 175-180 cm høj

• Kort, sort hår

• Iført stribet tørklæde, kort sort jakke og lyse jeans



- Manden siger ikke noget som helst, og det er selvfølgelig meget ubehageligt for de to kvinder, men de gør det rigtige ved bare at gå deres vej og ringe til politiet, siger Jakob Christiansen.

En patruljevogn kører til Botanisk Have, men manden nåede at forlade stedet, inden de nåede frem. Derfor hører Østjyllands Politi gerne fra borgere, der har set manden eller hændelsen. De kan kontaktes på telefon 114.

Det var i Botanisk Have i det centrale Aarhus, at manden hev sjoverten frem foran to kvinder. Foto: Google Maps