Hverdagen i gang igen: Nu med nødpasning og stressende hjemmearbejde

Så når pædagogernes fagforening BUPL sammen med SF og Enhedslisten taler om, at pædagogerne er udsatte i deres arbejde, hvorfor forældre i videst muligt omfang også bør holde deres børnehave og vuggestue børn hjemme, så er det langt fra sød musik i forældrenes ører.

Stressende

Der er nemlig allerede rigeligt at se til med hjemmeskoling af børn og simultant hjemmearbejde på hjemmekontoret, så udsigten til også at have børnehavebørn og vuggestuebørn hjemme udgør noget af et dilemma.

- Det er en svær prioritering, for det kommer hurtigt til at være sådan, at jeg bare ikke får arbejdet, fortæller Lykke Mose fra Aarhus, der er mor til et skolebarn og et barn i vuggestue.

Hun er selvstændig og hjemmeskoler i øjeblikket den ældste.

- Jeg er vildt fleksibel, men hvis jeg ikke får arbejdet, så tjener jeg bare ikke penge. Det har jeg kunnet bære siden foråret, men det begynder at være rigtigt stressende nu, forklarer hun.

Som det er nu, er daginstitutionerne fortsat åbne og ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er der lige nu ikke planer om at lukke dem.

Enkelte i nødpasning

Skolerne er imidlertid allerede lukkede og vil foreløbig være det frem til 17. januar. Dermed er familier over hele landet tvunget til at hjemmeskole deres børn.

Enkelte har søgt og fået bevilget nødpasning, hvilket betyder, at børnene kan komme på skolen på trods af corona-nedlukningen.

Bakkeskolen i Hørning har omkring 700 elever. 32 af dem går i øjeblikket i nødpasning. Blandt andet 7-årige Mikkel Buskov Friis, der går i første klasse.

- Det er sjovt. Vi har været inde i fællesrummet og spille fodbold og rundbold, fortæller han.

Hans mor Marianne Rex Buskov er selv lærer og derfor dybt afhængig af nødpasningen.

- Det har været helt essentielt for at jeg kunne komme afsted i dag. Der er er gang i 7-årige drenge og hvis jeg ikke kunne få dem herop skulle de være alene med deres ældre søskende og det havde været lidt for spændende, siger hun.