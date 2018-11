Hver sjette indbygger går til fodbold: Landsbyklub belønnes med pris

Hvis man forbi en flok borgere i landsbyen Gylling ved Odder og synger ordene ”vi gule, vi er blå”, så er der en rigtig god chance for, at nogen vil afslutte sangen med ”vi er ikke til at slå – åååååhhh Gylling!”

Byen er ikke stor, men det er byens fodboldklub til gengæld.

Faktisk er det næsten hver sjette indbygger, der går til fodbold, og derfor er Gylling Boldklub blevet kåret til årets klub i Østjylland af DBU.

- Det er overvældende. Vi gør det jo ikke for at få den her anerkendelse, vi gør det jo for spillerne, men det er da dejligt, siger Rikke Nielsen, der er formand for Gylling Boldklub, til TV2 ØSTJYLLAND

Rikke Nielsen er en stolt formand for fodboldklubben.

I Gylling bor der 650 mennesker, og 100 af dem går til fodbold i klubben. Og det er alle lige fra U8-spillerne til klubbens Old Boys der bruger banerne flittigt.

- Jeg tror, at det, der er gennemgående, det er kammeratskabet. Alle folk kender hinanden, og man hjælper hinanden. Det er en stor del af det, siger Kristen Dahlgaard, der har stået på mål i 48 år og stadig gør det i dag.

Kristen Dahlgaard har de seneste 48 år stået på mål, og tager man til en Old Boys-kamp i Gylling, kan man stadig finde ham mellem stolperne.

Klubben vokser og vokser

Medlemstallet stiger år for år, og selvom byen er lille, er der altid gang i fodboldbanerne.

Noah Lund Mikkelsen er angriber for U9-holdet, og i hans klasse går næsten alle til fodbold.

- I vores klasse går der 20, og jeg tror, der er 17, der spiller fodbold, siger Noah Lund Mikkelsen, der er angriber for klubbens U9-hold.

Og det overrasker ikke Kristen Dahlgaard, at klubben nu er blevet belønnet med en pris for sit gode arbejde.

Klubben er blevet belønnet med en pris for sit gode arbejde.

- Jeg tror, det er fordi, der er et godt sammenhold. Alle tager sig af alle. De store tager sig lidt af de små, og sådan går det nedad. Og så var det jo det eneste, vi kunne lave i mange år, siger målmanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Der følger ikke penge med titlen som årets fodboldklub, men Gylling Boldklub har ud over banneret fået et trofæ, som et synligt bevis på bedriften.