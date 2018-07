Hvepseplage sender skadedyrs-bekæmpere på overarbejde

Den varme sommer har skabt optimale betingelser for hvepse, og det giver travlhed hos landets skadedyrsbekæmpere.

- Det er et ekstremt hvepseår. I de 40 år, jeg har været i branchen, har jeg aldrig oplevet noget lignende, siger Claus Schultz, formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.

- Det er et ekstremt hvepseår. I de 40 år, jeg har været i branchen, har jeg aldrig oplevet noget lignende, siger Claus Schultz, formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.

Problemet skyldes ifølge formanden, at varmen satte ind tidligt. Det betød, at hvepsenes ynglesæson gik i gang tidligere end normalt.

Claus Schultz anslår, at hvepsebestanden på nuværende tidspunkt er 10-15 gange større end normalt for årstiden.

Også museumsinspektør hos Naturhistorisk Museum, Morten D.D. Hansen, bekræfter tendensen.

- Alting er acceleret. Det, vi ser nu, er noget, vi normalt ser i august. Hvepseboerne er afhængige af insekter, og der er masser af insekter lige nu. Det betyder, at der er også er en masse hvepse lige nu, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Bliver dovne og sløve

Men selv om hvepsene allerede nu volder problemer, kan det blive værre senere på sommeren.

- Her og nu har hvepsene travlt med at samle føde til de larver, dronningen producerer.

- Men lidt senere på sommeren, når dronningen ikke længere producerer så mange larver, kan problemet vise sig endnu større, spår Claus Schultz.

- Men lidt senere på sommeren, når dronningen ikke længere producerer så mange larver, kan problemet vise sig endnu større, spår Claus Schultz.

- Så er det, at hvepsene bliver dovne og sløve og for alvor kan blive en pestilens på terrassen, siger skadedyrsbekæmperen.

Hvepseplagen er så stor, at flere af foreningens medlemsfirmaer har måttet udskyde sommerferien.

- Der er folk, der ringer, som er irriterede og bange, og nogle får også allergiske reaktioner over for hvepse. Så vi skubber alt til side for at løse det her, siger han.

Også godt år for mus og rotter

Ud over hvepse er der også travlt med at bekæmpe fluer og myrer, som også har gode betingelser i sommervarmen.

I det hele taget tegner det til at blive et travlt år for skadedyrsbekæmperne.

- Mit gæt er, at det også bliver et godt år for mus og rotter. De har jo ikke mødt nogen modstand i form af for eksempel oversvømmede kloaker.

- Så jeg forudser, at vi også her kan få travlt. Men det ved vi reelt set først, når kulden sætter ind, siger Claus Schultz.