Hvem skal tage over, når Tove stopper?

Når hun på et tidspunkt stopper, ser det ikke ud til, at der er nogen til at føre erhvervet videre. I Hylke har de – udover Tove – kun én anden dagplejer.

- Lige herude i det her område vil vi gerne have en eller to flere dagplejere ansat, siger leder af dagplejen i Skanderborg Kommune, Else Sall.