Hvem bliver hårdest ramt: Spareplan i Norddjurs afgøres i dag

Der bliver smalhals i Norddjurs Kommune de næste fire år.

Kommunen skal spare 155 millioner kroner om året.

I løbet af foråret har politikerne fundet ud af, at kommunens økonomi er rigtig dårlig, og det er kommet bag på politikerne, hvor slemt det står til.

Derfor skal der spares.

Skolelukning

Onsdag klokken 13.00 mødes kommunens økonomiudvalg for at lave udkastet til budget 2019. Herefter skal udkastet i høring.

Men sikkert er det, at der skal spares. Indtil videre er det sikkert, at det bliver dyrere at gå i SFO, og der kommer færre penge til modtageklasser. Lukning af 10. klasser i Auning har også været i spil. Ligesom TV2 ØSTJYLLAND tirsdag fortalte, at Mølleskolen i Ålsø syd for Grenaa foreslås lukket.

Formanden for støtteforeningen for Mølleskolen har derfor haft travlt siden i går, hvor det den mulige lukning af Mølleskolen kom frem.

- Jeg har to børn, der har gået på skolen og har et sidste barn tilbage på Mølleskolen, siger Marianne Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Støteforeningen har derfor arrangeret, at hele Mølleskolen, børnehave og vuggestue tropper op foran Grenaa Rådhus i forbindelse med forhandlingerne.

- Skolen tager derind med alle børnene for at vise dem, hvad man kan gøre, når man er utilfreds med noget, siger Marianne Andersen.

Mølleskolen har knap 200 elever.

Penge på skoleområdet

Det er nemlig især på skoleområdet, at politikerne vil finde penge.

Før onsdagens møde, har borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S), ikke været meget for at udtale sig om de konkrete forslag til besparelser.

- Nu er det jo først behandling af forslaget onsdag, så jeg kan ikke sige noget om, hvad det er, vi sender ud til høring. Og så har vi en lang høring. I oktober kender vi vilkårene på indtægtssiden, sagde borgmesteren tirsdag til TV2TJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND følger forhandlingerne på Grenaa Rådhus tæt og indhenter kommentarer i løbet af onsdagen.