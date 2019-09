Hvad kan vi gøre bedre, spørger politiet - nu svarer borgerne

- Vi vil gerne invitere borgerne ind for at fortælle om deres oplevelser af politiet. Vi vil gerne høre, hvordan vores indsats bliver oplevet.

Sådan lød det mandag fra politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Olsen, i forbindelse med, at politiet lige nu søger borgere til et såkaldt borgerråd.

Borgerrådet skal være med til at skabe dialog mellem borgere og politiet, og meningen er, at både medlemmer i borgerrådet og politiet kan komme med forslag til emner, der skal tages op til møderne.

TV2 ØSTJYLLAND har onsdag været gaden i de kommuner, der hører ind under Østjyllands Politis politikreds og spurgt borgerne, hvad deres råd til politiet er.

Du kan læse svarene her:

John Blomkvist, Randers

- De skulle lade HK-folket lave alt kontorarbejdet og komme ud på gaden, hvor tingene sker. Det samme med fotovognen, der tager billeder af folk - det kunne en specialarbejder gøre. Politiet skal lave politiarbejde. Når man gør ude på gaden og ikke ser nogle betjente, er der jo frit spil.

Katrine Skovgård Hansen, Samsø

- De skal ikke kun opholde sig på de store veje, men også komme lidt mere ud på de små landeveje. Det er derude, der sker mest, og folk ved godt, at det er lidt nemmere at gemme sig.

Yasmina Hassan, Aarhus

- De skal rykke hurtigere ud, når man ringer til dem. For to år siden var der flere indbrud i det område, jeg bor i, og det gjorde os borgere usikre. Når man ringede og snakkede med dem, sagde de: "Det er fint. Det skal vi nok kigge på", og så gik der rigtig mange timer, inden de kom ud til os.

Karina Jensen, Hornslet, Syddjurs

- Jeg synes, de skal genindføre landbetjenten, som de på et tidspunkt afskaffede. Landbetjenten kender til de problemer, der er i lokalsamfundet. Hans børn går i skole med andre børn og kender som regel de familier, der har brug for støtte.

Karen Madsen, Odder

- De tager nogle gange knallertkørekortet, hvis de unge kører for vildt, men de skulle tage deres knallerter også, for de kører stadigvæk. Jeg har lige set en, der kom drønende op ad gågaden, og der er en hel flok, der raserer byen om aftenen.

Aksel Rasmussen, Auning, Norddjurs

- Vi skulle se dem noget mere. Vi trænger til mere synlighed. Vi ser næsten aldrig en betjent her. Vi kunne for eksempel godt bruge dem til at få styr på dem, der raser igennem byen om aftenen.

Mads Hansen, Grenaa, Norddjurs

- Jeg synes ærlig talt, at de skulle holde med deres fotovogne, så vi ikke får en bøde, når vi kører 63 kilometer gennem en by. Når du kører fra Randers til Grenaa, er det en af de langsomste veje overhovedet, og så det er da nemt at sætte fotofælder op.

Du kan stadig nå det

Hvis du er interesseret i at være med i et borgerråd, kan du nå det endnu. Ansøgningsfristen er 1. oktober. Østjyllands Politi har allerede modtaget omkring 60 ansøgninger.

Der søges i alt 20 medlemmer til to forskellige borgerråd. Det ene skal dække Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommune, mens det andet skal dække Aarhus, Odder og Samsø Kommune.

Der er dog én enkelt begrænsning: Ansøgere må ikke have en plettet straffeattest.

- Det er udelukkende af sikkerhedsmæssige årsager. Vi skal ikke være utrygge, når folk går rundt inde på politigården. Vi skal undgå, at der sker noget uhensigtsmæssigt, siger politiinspektør Brian Olsen.