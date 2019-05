Husk solcremen: Der er risiko for solskoldning torsdag

Skal man være meget udenfor i dag, så er der god grund til at være tilfreds med torsdagens vejrudsigt.

Det bliver nemlig en lun dag allerede fra morgenstunden med temperaturer på op til ni grader.

Læs også Udsigt til højhus bekymrer Jeppe: - Har vi købt katten i sækken?

I løbet af dagen bliver det endnu varmere. Termometeret kan snige sig op på 15-16 grader, og nogle steder lokalt op til 19 grader.

UV-indekset bliver dog også forholdsvis højt. Det kommer til at ligge på 5,1. Det betyder, at man skal beskytte sig, hvis man skal være udenfor, da der er en risiko for at blive solskoldet.

Læs også Beboere kæmper for deres hjem – endelig beslutning om nedrivning udskudt

Plaksvåd bededag

Vejret vender dog fredag på Storbededag. Dagen begynder mild og solrig, men ud på eftermiddagen kommer der et stort regnskyld.

Herunder kan du en forklaring på DMIs UV-index. I videoen øverst i artiklen kan du se vejrudsigten for resten af ugen.