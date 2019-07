Husk regnjakken: Risiko for kraftige byger og skybrud

Ifølge TV 2 Vejret venter der endnu en sommerdag i Østjylland med risko for kraftige byger. Et termometer der flere steder vil komme over de 25 grader.

Fra morgenstunden vil det være varmt med temperaturer, der ligger på 18-19 grader.

Ud på eftermiddagen ser det ud til, at der kan opstå kraftige byer. Om de kommer til at opstå, og om det præcis bliver i området på modellen herunder, er, ifølge vejrvært Ellen Nybo, usikkert.

Ifølge TV 2 Vejret er det en ustabil situation. Det kan godt være, at bygerne rykker længere nord på. Men der er risiko for kraftige byger ud på eftermiddagen og måske også for torden.

Der er en tendens til, at der kan dannes kraftige byger. Måske kan det give skybrud. Lars Henriksen, vagthavende meteorolog, DMI

Risiko for skybrud

Hos DMI har de varsler ude om, at der kan opstå skybrud i løbet af dagen, men også her er det usikkert hvor og hvor meget regn, der vil falde.

Rundt i Østjylland ser varslerne således ud hos DMI. Foto: DMI

- Det er en situation, hvor vi lige nu har en varm og våd luft over os. Der er en tendens til, at der kan dannes kraftige byger. Måske kan det give skybrud og torden, siger vagthavende meteorolog hos DMI Lars Henriksen og forsætter:

- Kommer bygerne, kan de blive meget kraftige. Det er ikke sådan, at de sker alle steder. Nogen steder får man måske ikke ret meget. Det kan blive meget lokalt, men området kan også vokse sig større, oplyser Lars Henriksen.

