Husk regnjakken: Bygerne fortsætter

Hvis du har pakket regntøjet væk efter gårsdagens skybrud, ja så er det altså med at få fundet det frem igen. Regnen fortsætter nemlig onsdag morgen og formiddag.

Bygerne er dog ikke helt så kraftige som dem, vi oplevede tirsdag.

Det er bare helt almindelige byger, og i løbet af dagen vil de efterhånden klinge ud. Lone Seir, vejrvært på TV2 Vejret

- Det er bare helt almindelige byger, og i løbet af dagen vil de efterhånden klinge ud og rykke længere mod øst, siger vejrvært på TV2 Vejret Lone Seir.

I løbet af eftermiddagen er der chance for, at det klarer op, og østjyderne får formentlig også mulighed for at se solen på himlen.

Temperaturerne daler lidt og ligger på omkring en 14-15 grader.

Femdøgnsprognosen er en blandet omgang med både tørvejr, solskin og regnbyger.

De næste dage byder på vestlige vinde, og det giver både noget mere køligt og ustadig luft. Det betyder også, at der i perioder vil være mulighed for byger.

Torsdag ser ud til at blive med få byger, men fredag ser det ud til, at regnen igen rammer.

- Læg mærke til temperaturerne, for de ligger noget mere beskedne, end vi har set de seneste dage, siger Lone Seir.