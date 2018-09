Husk paraplyen: Det ustadige vejr fortsætter

Selvom torsdag mange steder begynder solrigt og tørt, så kan det være en god idé at snuppe paraplyen under armen, når du skal af sted her til morgen.

Prognose for torsdag morgen klokken 7.00

- I løbet af dagen kommer der nogle byger fra vest, og rigtig mange af dem kommer trillende i perioder først på eftermiddagen, siger Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

Det er ikke sikkert, at alle østjyder vil opleve byger torsdag.

- Men der er altså store chancer for, at man får brug for den paraply, som det er en god idé at have under armen, ligesom det er en god idé at give børnene regntøj med, siger Anders Brandt

Prognose for torsdag eftermiddag klokken 13.00

Temperaturen fredag sniger sig op på 16 grader, og det bliver med en frisk vind fra vest.

Det ustadige vejr ser ud til at fortsætte resten af ugen.

Fredag bliver en våd omgang med et regulært regnvejr, der skal passere gennem Østjylland.

Lørdag begynder med regn og byger først på dagen, men så klarer det op i løbet af eftermiddagen, og vinden drejer mod vest.

Søndag og mandag fortsætter det ustadige vejr, men temperaturen får et hak op og lander på cirka 18 grader.