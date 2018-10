Hurtigfærge til Samsø et lille skridt nærmere

En markedsanalyse, der skal afdække behovet for en hurtig færgeforbindelse imellem Samsø og Aarhus, er nu færdig.

Analysen er betalt af Samsø, Odder, og Aarhus kommuner. Den viser en mulighed for, at cirka 160.000 passagerer årligt ville benytte sig af en sådan rute.

På den baggrund er der nu udarbejdet en plan for, hvordan en eventuelt kommende færgeforbindelse kan etableres.

Fælles drift og finansiering

På et møde den 2. oktober i Økonomiudvalget på Samsø, blev der fremsat et forslag om, at forvaltningen allerede nu skulle gå i gang med de første etaper af planen.

Nemlig at finde ud af hvilke krav der skal stilles til en kommende færge, og dernæst undersøge markedet for de typer af hurtigfærger, der kan komme på tale og endelig indhente tilbud i henhold til EU-lovgivningen om udbud.

Forslaget blev nedstemt, og dermed er den fremlagte tidsplan for hele processen allerede overskredet.

Derimod blev det vedtaget, at forvaltningen skal optage forhandling med Odder og Aarhus kommuner og andre eksterne parter omkring fælles drift og finansiering af en hurtigfærge.

Tror på finansieringen

Næste skridt bliver at tage det op på et kommunaludvalgsmøde tirsdag.

- Der skal vi tage stilling til, hvordan vi arbejder videre med markedsanalysen, og hvordan den videre proces skal være, siger Marcel Meijer (S), der er borgmester på samsø til TV2 ØSTJYLLAND.

Arbejdsprocessen går i to retninger. Den ene skal undersøge, hvilke muligheder der er for finansiering internt og eksternt. Den anden går på at finde kravspecifikationer på en hurtigfærde, så den kan blive sendt i udbud.

Et flertal vil meget gerne det her projekt. Men der er også nogle, der er mere skeptiske. Marcel Meijer (S), borgmester, Samsø Kommune

- Jeg tror godt, at vi kan finde finansieringen. Men vi har ikke prøvet det før som kommune, så derfor skal vi ikke kaste os hovedkulds ud i det, siger Marcel Meijer.

Først skal et flertal dog stemme for at arbejde videre med planerne.

- Et flertal vil meget gerne det her projekt. Men der er også nogle, der er mere skeptiske, siger Marcel Meijer.

Forkert rækkefølge

En af skeptikerne er Henrik Kjær (V), medlem af økonomiudvalget på Samsø Kommune.

- Vi ønsker ikke at være negative, men vi synes, at der er nogle udfordringer i det her projekt. Hvert år sidder vi og kæmper for at få enderne til at nå sammen i budgettet. Den her undersøgelse viser, at det kommer til at koste os penge uanset, hvordan vi gør det, siger Henrik Kjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Han peger især på oplægget om at bruge 600.000 kroner på at sende en hurtigfærge i udbud som problematisk.

Vi synes, at det er en forkert rækkefølge at bruge 600.000 kroner på en færge, som endnu ikke er besluttet. Henrik Kjær (V), økonomiudvalget, Samsø Kommune

- Vi synes, at det er en forkert rækkefølge at bruge 600.000 kroner på en færge, som endnu ikke er besluttet, siger Henrik Kjær.

Han så gerne, at det først blev besluttet, om Samsø Kommune overhovedet kan løfte opgaven.

- Der er række spørgsmål, som der mangler afklaring på. Infrastrukturen og hele økonomien i det for eksempel, siger Henrik Kjær

Ifølge tidsplanen, skulle en hurtig færgeforbindelse imellem Samsø og Aarhus kunne sejle i marts-april 2020.

Hvis det ikke lykkes at få en færge klar i det tidlige forår, er det af driftsmæssige årsager bedre at vente til året efter, står der i planen.