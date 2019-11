Hundredvis tændte fakler og sang for at støtte chikaneramt familie

- Vi er dybt rørte. Det er så svært at beskrive den opbakning, vi mærker her.

Ordene kommer fra Henrik Chievitz fra Silkeborg, mens han er omgivet af et par hundrede personer, der med sange og tændte fakler viser deres opbakning til ham og hustruen Ella Chievitz.

Ella og Henrik Chievitz var meget rørte over den store støtte.

Lørdag morgen vågnede familien op til en ubehagelig besked. En eller flere ukendte personer havde på årsdagen for Krystalnatten sat et klistermærke på deres postkasse, som forestiller en gul, jødisk stjerne. Og det er præcis samme stjerne, som nazisterne i 1941 tvang jøderne til at bære synligt, så de kunne identificeres som jøder.

Her ses den stjerne, der i weekenden blev sat på familiens postkasse i Silkeborg. Foto: Privat foto.

Støtte betyder meget

Handlingen fik naboer til rykke sammen og arrangere et fakkeltog for familien for at vise den deres støtte og tage afstand fra episoden.

- Det, vi har oplevet med det, der blev udført mod os, bliver ophævet her, ved at der vises så flot en samlingskraft i det danske samfund med så mange mennesker, der stiller sig op og siger, at den slags skal man som dansk medborger ikke finde sig i, siger Henrik Chievitz, der ved sin side har sin hustru.

Op mod 300 personer viste onsdag aften deres støtte til familien og deres foragt for chikanen.

- Jeg er så rørt, at jeg slet ikke kan sætte ord på det. Men jeg vil sige, at det her er det Danmark, jeg kender. Det er det Danmark, jeg elsker og holder af. Det andet kender jeg ikke til, og det var første gang, jeg oplevede noget så forfærdeligt, siger Ella Chievitz.

Herunder kan du se video fra fakkeltoget i Silkeborg.

Ella Chievitz er jøde og israeler. Hun slog sig ned i Danmark – nærmere bestemt Silkeborg – for 30 år siden. Hun og hendes familie har tidligere modtaget dødstrusler på Facebook på grund af deres religion, men denne gang er det gået langt over stregen, mener hun.

På en råkold onsdag aften i november mærker familien dog varme fra de par hundrede, der var mødt op for at vise dem støtte.

- Det betyder rigtig meget med den støtte, vi oplever og har oplevet siden lørdag. Folk har kontaktet os og ringet til os. Støtten er kommet fra Silkeborg via naboer men også længere ud i det danske samfund, og det har rørt os dybt, rigtig dybt, siger Henrik Chievitz.

Med sange, skilte og fakler viste de op mod 300 personer onsdag aften deres støtte til familien fra Silkeborg. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Nabo: Vigtigt at vise støtte og tage afstand fra handlingen

Henrik Steffens bor tæt på familien Chievitz, og han er en af dem, der står bag fakkeltoget. Han mener, det er vigtigt at vise familien støtte.

- Det er det, fordi handlingen er et udtryk for en menneskeforagt og en tro på, at nogle mennesker er bedre end andre mennesker. Det fylder os med en vrede og en indignation over, at nogle mennesker i vores Danmark ikke kan få lov til på en fri måde at tro og praktisere den tro, de har i hverdagen, uden at blive ydmyget eller nedgjort og i det her tilfælde truet på livet med en reference til historien, siger Henrik Steffens.

10:03 VIDEO: Her kan du se mere om onsdagens fakkeltog, og den seneste tids hadforbrydelse rettet mod jøder i Østjylland. Luk video

- Det handler om at få en ordentlighed ind i hverdagen, og vi skal behandle hinanden ordentligt, og det gør vi ikke ved at svine andre til på den måde, som det er sket her, siger han.

Og det var ikke kun naboer og folk fra Silkeborg, der deltog i fakkeltoget onsdag aften.

- Vi vil gerne vise familien respekt og sympati i forhold til, at vi ikke finder os i, at de skal diskrimineres. Den historie har været der en gang, og den skal ikke gentages, siger Katrine Vinther Nielsen fra Aarhus.

Det er ikke kun familien Chievitz fra Silkeborg, der i weekenden mærkede had. Et par steder i Aarhus var der ligeledes påklistret gule stjerner, mens 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers blev vandaliseret med maling. I Randers blev der ligeledes kastet maling på en bygning, der er udsmykket med en Davidsstjerne.

To personer blev onsdag anholdt og varetægtsfængslet i fire uger for handlingerne i Randers. De er sigtet for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf og for hærværk.