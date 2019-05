Hundredvis af skoleelever strejkede for klimaet

Blandt de strejkende var 15-årige Valentin Gamborg og stort set alle hans klassekammerater fra Stjærskolen i Galten.

- Vi strejker for klimaet og for at råbe politikerne op. De skal gøre noget. Vores eneste måde at råbe politikerne op på er ved at strejke, for vi er jo kun 15 år, så vi har ikke stemmeret, siger Valentin Gamborg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tænker, der skal være en stor pose penge og nogle i lederskabet, som kan styre Danmark, så vi bliver et forbillede for de andre lande.

Ifølge arrangørerne var mere end 1000 unge mødt op til klimastrejken i Aarhus, der var en del af den internationale klimastrejke anført af svenske Greta Thunberg. Hun er som skoleelev blevet verdenskendt, fordi hun i månedsvis fast har strejket i et forsøg på at råbe politikerne op.

Drøm om landbrug

Valentin Gamborg fra Galten drømmer om at arbejde i landbruget, når han bliver voksen og klimaforandringerne får ham til at frygte for sin fremtid.

- Klimaforandringer betyder allerede noget i dag for os. Der har været et vejrskifte og vi har haft sne i maj og som landmand skal man jo have godt vejr for at få held med tingene.

Derfor håber Valentin Gamborg, at den rette politiske leder vil gå foran som godt eksempel og få danskerne til at følge trop med affaldssortering, offentlig transport, samkørsel og kødfri dage.

- Jeg håber, at vi kan råbe de voksne – vores forældre – op til at stemme på de rigtige her til valget, sådan at vi kan få valgt de politikere, der virkelig vil gøre noget for klimaet, siger han.

Ros fra politikerne

Med ved klimastrejken var partileder for Radikale Venstre, Morten Østergaard (R), og han har stor ros til de unge.

- Jeg synes, det er lykkedes de unge og deriblandt også de skoleelever, som har strejket, at få alle med på klimaspørgsmålet. Det synes jeg, de skal have en kæmpe ros for. Det er på høje tid, siger Morten Østergaard (R)



Han oplever, at der til vælgermøder er stor interesse for klimaet uanset om mødet foregår i en pensionistforening eller på en skole.

- Jeg har aldrig oplevet en valgkamp som den her, hvor klimaet har fyldt så meget og hvor folk vil se noget grøn handling. Derfor tør jeg godt lægge hovedet på blokken og love at de næste fire år, bliver måske de meste grønne i Danmarks historie, hvis vi får en ny retning.