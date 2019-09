Hundredvis af handicappede børn berørt af strejke blandt chauffører

Flere hundrede handicappede børn i Aarhus-området vil onsdag eftermiddag ikke blive hentet af de chauffører, de er vant til, når de bliver hentet fra skoler og klubber.

Det er tilfældet, fordi virksomheden HB-Cares chauffører i Region Aarhus har nedlagt arbejdet. Strejken vil alene på Stensagerskolen i Aarhus berøre omkring 230 børn med forskellige handicap.

Årsagen til strejken skal blandt andet findes i en mail fra ledelsen, hvori det fremgår, at en række chauffører i Aarhus-området fra mandag d. 16. skal parkere deres busser i virksomhedens værksted i Lystrup.

Kulmination på forhandlinger

Chaufførerne har indtil nu haft mulighed for at tage deres busser med hjem.

- Nogle chauffører får fortsat lov til at beholde bussen hjemme, mens andre ikke kan, fordi det ikke er økonomisk forsvarligt for os, at de lønnes fra det øjeblik, de sætter sig ind i bussen. Vi kan ikke afregne dem, hvis de kører fra Randers og må sidde i kø på motorvejen og tjene penge, siger direktør for HB-Care, Tim Normann.

Ifølge direktøren er strejken formentlig en kulmination af nogle lokalaftaleforhandlinger, hvor ledelse og chauffører ikke er nået til enighed.

Der er omkring 50 HB-Care-busser i Region Aarhus. Busserne kører typisk med 5-6 børn. Foto: HB-Care

Direktør: Børnene bliver hentet

Det skal være i omegnen af 50 chauffører fra HB-Care, der onsdag har nedlagt arbejdet efter deres morgentur.

Jeg synes, det er usmageligt, at børnene er gjort til gidsler. Gitta Catalina Møller, talsmand for forældrene på Stensagerskolen

Direktør Tim Normann er onsdag eftermiddag på vej fra Sjælland til Aarhus for at mødes med de chauffører, der har nedlagt arbejdet.

Ifølge Tim Normann kommer strejken dog ikke til at betyde, at de børn, der normalt hentes af chauffører fra HB-Care, ikke vil blive hentet.

- Vi er tæt dialog med Aarhus Kommune, og vi får store taxaer fra både Østjylland og Fyn til at hente i dag, og kommunen har også benyttet nogle af deres andre leverandører. Vi har lavet en nødplan, og den vil også gælde i morgen, hvis det bliver nødvendigt, siger han.

Forældertalsmand: Det er usmageligt

TV2 ØSTJYLLAND har onsdag kontaktet tillidsrepræsentant for HB-Cares chauffører i Region Aarhus, Mie Madsen, men hun ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Der er omkring 50 HB-Care-busser i Region Aarhus. Der er typisk 5-6 børn i hver bus, når de kører.

Talsmand for forældrene på Stensagerskolen, Gitta Catalina Møller, tager afstand fra strejken.

- Jeg synes, det er usmageligt, at børnene er gjort til gidsler. De har kørt dem i skole, og så har de nedlagt arbejdet. Her er altså tale om sårbare børn, der har det svært, når verden ikke ser ud, som den gjorde i går, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.