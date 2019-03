Hundemad kaldes tilbage i hele Danmark

Hunde skal præcis som mennesker have D-vitamin.

Men får menneskets bedste ven for mange vitaminer, kan det give store problemer for de firbenede.

- Hunden kan miste appetitten, og i yderste konsekvens kan det føre til nyresvigt, siger Nikolas Kühn Hove, der er beredskabschef i Fødevarestyrelsen.

Læs også Kyllingeskiver kaldes tilbage efter fund af metalstykker

Derfor har Hill’s Pet Nutrition valgt at tilbagekalde et parti vådfoder, efter der er fundet en forhøjet mængde D-vitamin i maden i USA.

Smid hundemaden ud

I USA har flere hundeejere meldt, at deres hunde er blevet syge. På den baggrund er hundemaden i Danmark også blevet tjekket, hvorefter det er konstateret, at der også er for mange vitaminer i den hundemad, som er solgt i Danmark.

Er du i tvivl, om du har købt en del af det parti hundemad med for mange vitaminer i, så ring til dyrlægen. Nikolas Kühn Hove, beredskabschef, Fødevarestyrelsen

Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen nu, at emballagen tjekkes en ekstra gang.

- Er du i tvivl, om du har købt en del af det parti hundemad med for mange vitaminer i, så ring til dyrlægen. Herefter skal det selvfølgelig smides ud, lyder det fra Nikolas Kühn Hove.

Maden er solgt hos dyrlæger over hele landet. Du kan finde de specifikke batchnumre inde på Fødevarestyrelsens hjemmeside.