Anettes hund voksede op på misrøgtsgård: - Det er hårdt at høre, hvordan de har levet

I dag er hunden Micky glad og kærlig. Men da Anette Kjeldsen hentede den på et internat i Brande sidste år, var den stresset, skræmt og dybt traumatiseret.

Micky var nemlig én af de 61 misrøgtede hunde, som i februar 2017 blev fundet på en gård ved Gjerlev nord for Randers. En 71-årig kvinde og hendes nu afdøde samlever blev sigtet i sagen.

Onsdag kom sagen for retten i Randers og Mickys nye ejer, Anette Kjeldsen, havde taget turen fra sin bopæl i Grenaa for at følge med fra tilhørerpladserne.

- Jeg har brug for at få sat et punktum. Det er en sag, der har været under opsejling i lang tid, så jeg har brug for at få bearbejdet nogle af de her ting og finde ud af, hvorfor min hund er, som han er i dag. Det er den primære grund til at jeg er mødt op, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Det er hårdt at høre, hvordan de har levet derude.

Det var bure magen til dette, som hundene på gården ved Gjerlev, tilbragte strot set al deres tid i.

Trillebør med hundelig

Sagen er én af de værste dyreværnssager i nyere tid og den anklagede 71-årige kvinde og hendes nu afdøde 58-årige samlever er tiltalt for misrøgt af hundene.

Kvinden har i retten forklaret, at hun og samleveren opdrættede hundene for at sælge hvalpene. Hun mødte op i retten i laset tøj og svarede foroverbøjet og med lav stemme på anklagernes spørgsmål.

Hundene tilbragte det meste af deres tid i mindre bure, som parret sjældent fik muget ud i. Den tiltalte 71-årige kvinde fortalte, at dyrene gennemsnitligt var ude af buret 1 gang ugentligt.

Ifølge en politiassistent ved Østjyllands Politi, som kom ud på kvindens gård i februar sidste år og fandt hundene, var der en hel trillebør fuld af døde hunde på stedet, da han kom.

Parret havde inden politiets ankomst skudt 16 hunde og lagt ligene i plastikposer.

De overlevende hunde var i meget dårlig tilstand. Fem blev aflivet med det samme. Hunden Micky blev sammen med flere andre hunde fra gården i Gjerlev sendt til et internat. Da Anette Kjeldsen hentede Micky på internatet bar dyret stadig præg af sit ophold på gården.

Hunden Micky bliver stadig let stresset selvom det nu er 1,5 år siden, den blev reddet fra gården i Gjerlev.

Asocial og bange hund

- Min hund var angst, da jeg fik ham. Han kunne ikke danne sociale relationer til os som familie. Han flygtede, når vi kom tæt på ham. Han havde problemer med at tygge tørfoder, fordi hans kæbeparti ikke var så udviklet. Han kunne ikke gå på trapper og vidste ikke, hvad en dør var. Han kunne ikke gå ind og ud ad døre, husker hun om den første tid med Micky.

I dag har hunden det bedre, men den har er stadig nogle særheder, som Anette Kjeldsen kalder det.

- Min hund kan ikke klare særligt mange mennesker omkring sig og bliver nemt stresset. Jeg kan ikke tilgå ham, som man kan med en hund, der er vokset op under normale forhold, fortæller hun.

Derfor håber hun, at retssagen onsdag kan give hende svar på nogle af de spørgsmål, hun har om sin hunds kummerlige fortid.

- At være med ved retten i dag, giver mig et godt billede af, hvordan hans liv har været, før jeg fik ham. Jeg har ikke nogen fortælling om, hvordan det var for min hund før. Jeg har brug for at vide, hvad det var for nogle forhold, han levede under og jeg har brug for information om hvordan blev han fodret og så videre.

Claus Kvist Hansen (DF) har sammen med partifælderne i Folketinget arbejdet for hårdere straffe for dyremishandling.

Politikere i retten

Den spektakulære sag om dyremishandling har udover de nye ejere af hundene fra Gjerlev også trukket to folketingspolitikere til retten i Randers.

- Det er så grufuld en sag, at man slet ikke kan forestille sig at der er nogen mennesker, der kan behandle dyr på denne her måde. Det går lige i hjertekulen siger Karina Due (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Mange af hundene kunne der ikke rettes op på og de er blevet aflivet, men efter psykologhjælp har flere af hundene fået et godt liv og er blevet glade og gode hunde.

Partifælden Claus Kvist Hansen (DF) supplerer:

- Generelt er det sådan, at vi ønsker strengere straffe på dyreværnsområdet og derfor har vi hævet strafferammen fra to til fire år. Det er udtryk for, at vi tager det her område meget alvorligt.