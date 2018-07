Hunde reddet ud fra voldsomt flammehav på Djursland

Pludselig kunne tyk sort røg ses på himlen over Kolind på Djursland. En gård på Ebdrupvej var brudt i brand, og flere hunde fra et hundeopdræt var i fare for at omkomme i flammehavet.

- Ejeren af gården kom hjem og opdagede branden. Han slog straks alarm og fik selv reddet hundene ud. Vi kan endnu ikke sige noget om årsagen til branden – der er for varmt, til vi kan komme ind og undersøge, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Martin Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Naturbrande får ikke grillfolket til at stoppe: Østjyder overtræder forbud

Ret hurtigt fik Beredskab og Sikkerhed nogenlunde kontrol over flammerne, der udviklede røg, som kunne ses langt væk fra. Men der skulle brandfolk fra både Kolind og Rønde til at bekæmpe flammerne.

Derfor opfordrede politiet også bilister i området til at undgå kørsel på de små veje nær gården, for at de mange brandbiler kunne komme frem.

Gårdbrand Ebdrupvej v. Ebdrup/Kolind. Røgen kan ses langt omkring. Redningsberedskabet og politiet arbejder på stedet. Undgå unødig kørsel på de små veje omkring, da der skal brandbiler frem.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 8, 2018

Her tre timer efter branden opstod, er brandfolk i gang med efterslukning, inden at tagkonstruktionen til stuehuset vil blive fjernet med en kran.

Det er totalt udbrændt. Branden opstod i den vestlige ende af huset, er alt vi kan sige på nuværende tidspunkt. Allan Frederiksen, Beredskab og Sikkerhed

- Det er totalt udbrændt. Branden opstod i den vestlige ende af huset, er alt vi kan sige på nuværende tidspunkt, siger indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed, Allan Frederiksen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forventer, at brandfolkene skal fortsætte arbejdet på stedet et par timer endnu.