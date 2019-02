Hunde kan også blive deprimeret: Zoneterapi hjælper Trold

Hvis du gik og troede, at det kun var mennesker, der bliver ramt af stress og depression, så kan du godt tro om igen. I hvert fald hvis man skal tro Dorte Juhl fra Skanderborg. Hun driver Hundehuset, hvor der tilbydes zoneterapi.

Vel og mærke til de firbenede.

Der er sådan lidt sandkorn i poten, små bobler. Det er tegn på, at der er noget ubalance i poterne, og det er så det, vi skal ind og have udlignet. Dorte Juhl, hunde-zoneterapeut

- Jeg tilbyder zoneterapi til hunde. De har lige så meget brug for at være i balance og have en krop i balance som os mennesker, siger Dorte Juhl til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil videre er hun en sjældenhed i Danmark. Dorte Juhl har taget en 1-årig dyrelægeeksamineret uddannelse til hunde-zoneterapeut og er en af de først af slagsen herhjemme.

Arbejder med poterne

Selve zoneterapi-behandlingen foregår på Dortes Juhl briks på Vædebrovej i Skanderborg. Hunden har hele tiden sin ejer tæt på, så den er tryg ved situationen.

- Jeg glider mine hænder ned over bagbenet på hunden, og så tager jeg lidt fat og løfter bagpoten op. Og så begynder jeg at massere i den enkelte pote og finder ud, om der er noget ubalance i den, fortæller Dorte Juhl.

Mange er nervøse for, at deres hund ikke vil ligge stille under behandlingen hos Hundehuset. Men det plejer ifølge Dorte Juhl ikke at være et problem.

En af kunderne på briksen er Trold, hvis ejer Cecilia Bitsch eksempelvis bruger hunde-zoneterapien, når Trold er stresset eller aggressiv på gåture.

- Sidste gang vi var herude, var der en markant ændring i hans adfærd. Inden vi var herude, holdt han sig meget for sig selv og lå nede i hundekurven om morgenen. Jeg skulle nærmest løfte ham ud at tisse. Dagen efter hoppede han ud af kurven, siger hundeejeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan mærke forskel

Hun kunne altså mærke en stor forskel fra før besøget hos Hundehuset og til bagefter. Når Trold er på briksen, har Dorte Juhl en særlig metode til at undersøge, om der er noget galt med hunden.

- Der er sådan lidt sandkorn i poten, små bobler. Det er tegn på, at der er noget ubalance i poterne, og det er så det, vi skal ind og have udlignet, forklarer hun.

Dorte Juhl går ind og arbejder med poterne på hunden.

Der er ifølge zoneterapeuten interesse for den alternative behandling til hunde:

- I starten skulle man lige have folk til at vænne sig til, at der er zoneterapi til deres hunde, men jeg synes med de resultater, vi er kommet frem med, så er det ligesom, at interessen er kommet stille og roligt. Og jeg kan se, den er stigende, og der kommer flere og flere henvendelser.

Foruden zoneterapien tilbyder Dorte Juhl også hundetræning, hundesalon og laserbehandlinger til hunde.

Hunde-zoneterapeuten fra Skanderborg har selv syv west highland white-terriere.