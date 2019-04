Hunde efterladt i brandvarm bil: Reddet af politi og opmærksomme borgere

En række borgere fra Aarhus V blev noget bekymrede, da de mandag morgen klokken 9:23 opdagede to hunde sidde uden vand i en brandvarm bil med lukkede vinduer.

Bilen var parkeret midt i solen på en p-plads på Høgevej i Aarhus V.

Efter at have set de to hunde sidde efterladt i bilen i noget tid, kontaktede de bekymrede borgere Østjyllands Politi.

- Det er rigtig godt, at folk er opmærksomme på, at nogen dyr kan lide overlast i bilerne, når solen kommer frem, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Peter Tolstrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var på parkeringspladsen her på Høgevej i Aarhus V, de to hunde blev fundet i medtaget tilstand. Foto: Google satellite

Da patruljen kom frem, vurderede de, at hundene var medtaget af at sidde i varmen uden adgang til vand og uden ventilation i bilen.

Efter forgæves forsøg på at få fat i bilens ejer, valgte betjentene at bryde bilen op og fjerne hundene, som blev kørt på internat.

- Det er heldigvis ikke noget, vi oplever særlig ofte, men det er klart, at når solen kommer frem, er der større risiko for, at dyrene kan lide overlast i en bil, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at når politiet får lignende henvendelser, er det sjældent, dyrene har siddet i en varm bil uden vand længe, og i de fleste tilfælde kommer ejerne tilbage til bilen kort efter henvendelsen til politiet.

Det var dog ikke tilfældet med de to hunde, som blev fundet efterladt i en varm bil mandag formiddag, og det er endnu ikke lykkedes politiet at få fat på ejeren til bilen.