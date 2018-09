Hund stjålet fra parkeringsplads: Hvor er Hector?

Torsdag morgen vågnede et hold amerikanere op til noget af et chok.

De overnattede på Årslev Kro i Brabrand, fordi de skal deltage i verdensmesterskaberne for Schæferhunde i Randers, der begynder den 3. oktober.

Hector blev natten til torsdag stjålet fra en bil på en parkeringsplads. I dag er Hector cirka to år. Foto: Privatfoto

Da de tidligt torsdag morgen kom ud til deres bil, var ruderne slået ind, og hunden Hector var væk.

- Klokken seks i morges så vi, at vores bildør stod åben, og der var glas på jorden. Vi vidste, at to af vores hunde var inde i bilen, siger Kelly Hogan til TV2 ØSTJYLLAND.

To hunde i bilen

Amerikanerne rejser med tre hunde.

- To af hundene var i bilen, og nu er en af hundene væk. Der var også andre biler på parkeringspladsen, der havde haft indbrud, siger Kelly Hogan.

Selv om der var to hunde i bilen, var det kun Hector, der manglede.

Den anden hund er ok.

- Vi havde dem begge i hundebur. Det ene bur er meget svært at åbne, så det var kun Hector, der var væk, siger Kelly Hogan.

Urolige og kede af det

Den tredje hund overnattede inde på kroen.

- Vi er meget kede af det og urolige. Vi vil gerne have ham hjem. Han er som et familiemedlem, og vi vil ikke flyve hjem uden ham, siger Kelly Hogan.

Hector er en belgisk malionois og cirka to år gammel. Hans microchip er 956000009652432.

Østjyllands Politi bekræfter overfor TV2 ØSTJYLLAND, at der er kommet en anmeldelse om en hund, der er blevet stjålet fra en bil på en parkeringsplads.

Opdateres...

Hector bor i New Jersey i USA. Den var i Danmark for at deltage i VM for schæferhunde. Foto: Privatfoto