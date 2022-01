Hanne styrtede og smadrede skulder - vejhullerne er jo ikke kommet over natten

Da hun faldt, var det, fordi cyklen kørte over en nedrunding i asfalten, som var dækket af sne og is. Det var ikke til at se ved første øjekast, fortæller hun, men den store lap af asfalt, som nu ligger over stedet, hvor hun faldt, er ifølge hende, beviset på, at noget var alvorligt galt med vejen.

Prioriterer efter farlighed

Odder Kommunes årlige budget til vedligeholdelse af veje er 10 millioner kroner. Men Hanne Ipsen og flere andre, der har tippet TV2 ØSTJYLLAND, har svært ved at se, at det er tilstrækkeligt.

Hun mener, ulykken er Odder Kommunes skyld.

- De skulle prioritere veje og cykelstier noget mere, konstaterer Hanne Ipsen.

Leder af Fælles Drift og Service, Leo Kristoffersen, mener dog, at budgettet er ambitiøst nok. Han står blandt andet for at lave vurderinger af de huller, som borgerne tipper kommunen om, og så er han ansvarlig for asfaltbudgettet i Odder Kommune.

- Det er sådan, at vi prioriterer hullerne, alt efter hvor farlige de er. Derfor kan man som borger godt opleve, at der går lang tid, fra man anmelder et hul, til det bliver repareret, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.