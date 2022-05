Birger har alzheimers: Blev udredt i region med kort ventetid

Den socialdemokratiske sundhedsminister Magnus Heunicke har ikke haft mulig for at stille op til interview, men skriver i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at sundhedsministeriet har fået en redegørelse på området fra Danske Regioner.

- Sundhedsministeriet bad den 8. marts Danske Regioner om en redegørelse for, hvordan de arbejder med Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens samt en redegørelse for deres håndtering af udfordringerne med lange ventetider på demensudredning, står der i mailen.

Den redegørelse ser ministeriet nærmere på nu og vil derefter gå i dialog med Danske Regioner.

Danske Regioner: - Færre enheder

Hos Danske Regioner siger formand for sundhedsudvalget, Karin Friss Bach (Rad. V), at de lange ventetider ikke er tilfredsstillende, og at alle regioner arbejder med at nedbringe dem.

- Men forskellige faktorer gør det svært. Det gælder den generelle pukkelafvikling efter covid og sygeplejerskestrejken, men særligt manglen på forskellige medarbejdergrupper, siger hun.