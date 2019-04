Hov eller Hou? Lokalråd vil have afstemning om bynavn

Skal byen Hov ved Odder staves med V til sidst, eller skal den staves med U?

Den debat er poppet op flere gange gennem årerne, og nu kører den atter derudaf i en sådan grad, at lokalrådet vil have det til afstemning én gang for alle.

- På skrift ser det pænest ud med et U til sidst, siger Jon Jensen, der er formand for Hou Fællesforum og Lokalråd.

Nu vil lokalrådet altså have orden i det bogstavrod, som byen i flere årtier har bøvlet med.

- Til det kommende EU-valg her til maj vil vi lave en lille rundspørge, en afstemning, blandt borgerne for at høre, hvad de mener, siger Jon Jensen.

Jon Jensen håber, at et navneskifte kan realisreres på tidspunkt, så byen kan komme til at hedde Hou i stedet for Hov, som det her står på skiltet.

Hedder officielt Hov

Kulturministeriet besluttede i 1958, at byen skal staves med V, noget som dansk sprognævn siden har sat en tyk streg under.

- Hou, der ligger oppe ved indsejlingen til Limfjorden ved Hals, staves Hou. Det besluttede sprognævnet på det tidspunkt, mens Hov ved Odder er med V, siger Elvin J. Hansen (S), næstformand i Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget i Odder Kommune.

Har tidligere forsøgt at skifte navn

Byrådet prøvede at ændre det tilbage i 70’erne, men forgæves. Og det har de ikke glemt i kommunen, for her er man ikke optimistisk om, hvorvidt man nu kan overbevise dem om en navneændring.

- Det tror jeg ikke på, at vi kan, men man kan altid prøve, siger Elvin J. Hansen.

Han forklarer, at udvalget vil kigge på sagen, hvis der kommer en henvendelse på det, men indtil videre er det ikke besluttet, om det er noget, man vil arbejde for lige foreløbigt.

Det er ikke første gang, at emnet er oppe at vende. Herunder kan du for eksempel se et tv-indslag fra 1997 om stavemåden.

VIDEO: Tilbage i 1997 debatterede man også, om byen skal hedde Hov eller Hou.

Også dengang ville lokalbefolkningen have ændret stavemåden, og selvom der er gået 22 år, er problemet fortsat det samme.

- Officielt er det jo Hov, men jeg skriver det ofte med U, siger Kirsten Holfort fra Hov.

Å eller dobbelt a

Om det lykkes borgerne i Hov at få ændret stavemåden, må tiden vise. Og det er langt fra kun i Hov, at man har bøvlet lidt med Bogstaverne.

Mange husker nok debatten om bolle-å'et i Århus, som blev til Aarhus, og længere mod nord var det samme problematik i 9000 Aalborg. Og når den slags debatten opstår, er det fordi, det prikker til vores identitetsfølelse.

- Helt ekstremt kender vi det jo fra, at vi har et navn, og det navn kan staves på mange måder historisk set. Hvis folk hedder Skov, kan det staves på seks måder. Og folk vil da nok bede om, at deres Skov bliver stavet på den måde, de er vant til. Og det er heller ikke så svært, når det bare er en person eller en familie, det gælder. Så kan de få lov at stave det som de vil. Det er lidt værre, når det er et bysamfund, hvor man skal være enige om, hvordan man vil skrive det, siger Viggo Sørensen, leder af Jysk Ordbog, Aarhus Universitet.