Hotelbrand var påsat: 42-årig mand er fængslet

Flere hundrede mennesker blev sent onsdag aften evakueret fra hotel Cabinn i Kannikegade i Aarhus, fordi der var brand i en container i hotellets kælder.

Nu viser det sig, at branden har været påsat. For Østjyllands Politi har anholdt en 42-årig mand, som er sigtet for at sat i ild til containeren. Han blev anholdt natten til lørdag.

- Det er på baggrund af god, gedigen politiefterforskning, siger Bo Christensen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Fremstilling i Aarhus - 42 årig mand, der blev sigtet for brandstiftelse er varetægtsfængslet i 4 uger på psykiatrisk afd. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 8, 2018

Lørdag formiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

- Han er fængslet i surrogat på psykiatrisk hospital. Man har vurderet, at han er psykisk ustabil, siger Bo Christensen.

Vagtchefen fortæller, at manden umiddelbart ikke har nogen forbindelse til hotellet i Kannikegade.

I forbindelse med branden blev alle gæster på hotellet evakueret i flere timer. Der var tyk, sort røg i bygningen. Ingen personer kom til skade under branden.