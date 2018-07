Hot, hot, hot: Så varmt var det i Østjylland i nat

Hvis du har ligget og vendt og drejet dig i nat, er det ikke så mærkeligt, for det har været en særdeles varm en af slagsen.

Mandagens prognose for hele landet viste da også, at natten sandsynligvis ville blive allervarmest over det østlige Jylland, hvor meget varmt havvand opretholder en høj temperatur i nattetimerne.

Varmest blev natten i Norddjurs, hvor den maksimale temperatur på et tidspunkt mellem midnat og seks i morges blev målt til 24,5 grader.

Det oplyser DMI til TV2 ØSTJYLLAND.

Køligst i Horsens

Hvis vi kigger på Østjylland som helhed var middeltemperaturen på 20,4 grader mellem midnat og seks i morges, og vi fik dermed føjet endnu en tropenat til sommerens samling.

Det blev også en sjælden varm nat for aarhusianerne.

- Den højeste temperatur blev målt ved midnat, hvor den var 23,5 grader ved Aarhus Lufthavn i Tirstrup. Herefter faldt temperaturen støt, men klokken 7 tirsdag morgen var den allerede 23,4 igen, siger Trine Pedersen, der er vagthavende hos DMI, til TV2 ØSTJYLLAND.

Køligst blev natten i Horsens, hvor minimumstemperaturen blev mål til 16,1 grader.

Og mens vi snakker om varme, så er her et foreløbigt bud på hvor høj den laveste nattemperatur var i dit nær område i nat.

Rekord blev ikke slået

Inden natten til tirsdag havde prognoserne vist, at vi kunne få den varmeste nat i dansk vejrhistorie, men det blev dog ikke tilfældet.

- Prognosen er et forsøg på at beskrive temperaturen matematisk, og vi er trods alt bare mennesker, der forsøger at beskrive situationen, lyder det fra Trine Pedersen.

Tirsdag kan der blive op til 31 grader i Østjylland 31, og det bliver varmt og solrigt ugen ud, lyder meldingen fra DMI. Efter weekenden er hedebølgen dog sat på pause.

- Ved udgangen af ugen kommer der mere vestenvind, som gør, at det bliver lidt køligere. Det tyder på, at vi formentlig kommer ned på 20-23 grader efter weekenden. Det bliver til gengæld overvejende tørt et stykke tid endnu, siger Trine Pedersen fra DMI til TV2 ØSTJYLLAND.

Den varmeste nat, der er målt i den danske vejrhistorie fandt sted natten til den 26. august 1997, hvor den daværende vejrstation på Christiansø øst for Bornholm ikke målte under 23,0 grader som laveste temperatur.

Dansk vejrhistorie går tilbage til 1874.