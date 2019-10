Hospital slipper for besparelser - men klare krav følger med

Besparelser har længe været samtaleemnet på Aarhus Universitetshospital.

Men nu ser det ud til, at det pressede personale kan vejre morgenluft.

Det regionsbudget, der faldt på plads i går, sikrer nemlig 214 mio. kr. til det hårdt prøvede supersygehus i Skejby.

Samtidig har partierne en intention om, at de 60,7 mio. kr., der mangler for at komme i balance, vil blive tilført i 2021, hvilket betyder, at man fjerner samtlige planlagte besparelser fra 2020 og frem.

Pengene kommer med forventninger

Med tilførslen af de mange millioner kr. følger en række klare krav fra regionsrådets side.

Det er klart, at når man giver så stor en pose penge, så følger der også nogle krav med. Det er nogle helt rimelige krav, som siger, at man skal have driften til at fungere, så man ikke bliver ved med at levere budgetunderskud. Anders Kühnau (S), formand for Regionsrådet i Region Midtjylland

Helt konkret betyder det, at der medio 2020 skal gennemføres mindst 1000 operationer om ugen på Aarhus Universitetshospital.

Også regionsrådets næstformand forventer at se resultater.

- Med de her penge stiller vi krav til, at de skal nå et vist antal operationer. Jeg håber på, at humøret hos medarbejderne bliver lidt bedre, for det er afgørende for, at vi får behandlet nogle flere patienter for det, de fejler, siger Carsten Kissmeyer (V), 2. næstformand for regionsrådet i Region Midtjylland, til TV2 Østjylland.

Et skridt i den rigtige retning

Nogle af dem, som nu forhåbentlig kan se frem til en mindre presset hverdag, er hospitalets sygeplejersker.

Hos dem falder udsigten til afskaffede besparelser i god jord.

Vi er rigtig glade. Vi har længe kæmpet for, at der bliver tilført flere midler til de opgaver, vi er blevet stillet af regionsrådet. Jacob Gøtzsche, fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer, AUH

Ifølge fællestillidsrepræsentanten kommer pengene til at gøre en forskel.

- For vores sygeplejersker betyder det, at vi for en gangs skyld ikke skal til at tænke på flere besparelser, flere fyringsrunder og flere specialer, der skal nedlægges. Nu kan der blive rum til vores kerneopgave, nemlig at passe patienterne, siger Jacob Gøtzsche, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det vil patienterne og personalet kunne mærke, og så bliver det også lettere for os at rekruttere sygeplejersker til nogle af de områder, som har været særligt udfordrede. Jacob Gøtzsche, fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer, AUH