Hospital sender containere med forældet udstyr til Vestafrika

Når gammelt hospitalsudstyr er forældet på de østjyske sygehuse, og nyt bliver købt ind, er det ikke ensbetydende med, at det ender på lossepladsen. Der er nemlig andre steder i verden, der kan nyde godt af udstyret.

Det er typisk operationslamper, behandlingsstole og behandlingsbrikse, vi sender afsted. Der er en del senge, og der er vaskere til at vaske udstyr med. Og så er der en del plejeudstyr. Bill Dyrborg Thomsen, Aarhus Universitetshospital

Det er tilfældet for hele fire containere med hospitalsudstyr fra Aarhus Universitetshospital, der har udtjent sit formål og er blevet erstattet af nyt. Hvad de ikke længere kan bruge på universitetshospitalet, kan sygehuse i Ghana nemlig få gavn af.

Derfor bliver det i dag sendt afsted mod sydligere himmelstrøg gennem foreningen Global Medical Aid. De indsamler brugbart medicin og funktionsdygtigt udstyr til fordel for fattige lande. Udstyr og medicin, der er forældet i det danske sundhedsvæsen.

- Vi vil genanvende så meget som muligt, og det har vi så også gjort. Rigtig meget er blevet genanvendt, men det er udstyr fra to hospitaler til ét stort, så det er der et vist overskud i, siger sektionsleder i Teknisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, Bill Dyrborg Thomsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Alt fra operationsudstyr til almindeligt inventar

Det er mange blandede ting, der har været i overskud, som de vestafrikanske hospitaler snart får glæde af.

- Det er typisk operationslamper, behandlingsstole og behandlingsbrikse, vi sender afsted. Der er en del senge, og der er vaskere til at vaske udstyr med. Og så er der en del plejeudstyr, fortæller Bill Dyrborg Thomsen.

Ud over operationsudstyr og senge, er det også helt almindeligt inventar som borde og stole, ghaneserne snart kan se frem til at få gavn af.

Det udstyr, der i dag bliver sendt afsted, har tidligere haft hjemsted på universitetshospitalets afdeling i Nørrebrogade, men på grund af fysiske forhold og nye systemer og udstyr bliver det altså ikke en del af de nye faciliteter i Skejby.

Udstyret har det, vi kalder for nulværdi, fordi det er udtjent. Men indtil for fire-fem måneder siden blev det stadig brugt. Bill Dyrborg Thomsen, Aarhus Universitetshospital

Og det er ikke bare Aarhus Universitetshospital, der ikke længere kan bruge tingene. De fire containerfulde, der er på vej mod Ghana, har nemlig både været forsøgt afsat til andre hospitaler i Region Midtjylland, forsøgt solgt på auktioner og interne loppemarkeder og tilbudt til forskellige institutioner og organisationer.

- Vi har tilbudt nogle af vores overskudsting til andre hospitaler i regionen, som har hentet noget. Og så er der mindre organisationer i området, der har fået noget ud af det udstyr, vi havde i overskud, men det her var der ingen, der kunne bruge, sigerr sektionslederen for teknisk afdeling.

Ifølge ham har udstyret heller ikke nogen egentlig værdi.

- Udstyret har det, vi kalder for nulværdi, fordi det er udtjent. Men indtil for fire-fem måneder siden blev det stadig brugt, siger han.

På nuværende tidspunkt har Global Medical Aid doneret medicin og udstyr til Afghanistan, Albanien, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Kenya, Makadonien, Nepal, Senegal, Somaliland, Sri Lanka, Tanzania og Ukraine i samarbejde med de pågældende landes sundhedsministerier og/eller internationale organisationer.

Skal spare 325 millioner kroner

Tidligere på ugen fortalte TV2 ØSTJYLLAND, at Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner kroner ud af deres samlede budget på 7,1 milliarder. Og ifølge hospitaldirektøren kommer det til at gå ud over samtlige afdelinger på hospitalet.

- Langt de fleste afdelinger får færre midler. Der er ingen på hospitalet, som ikke bliver påvirket. Når der skal findes over 300 mio. kr., er det uundgåeligt, sagde hospitalsdirektør Poul Blåbjerg til TV2 ØSTJYLLAND tidligere på ugen.

- Men eksempelvis børn, kræftramte og hjertepatienter vil blive prioriteret højt, fortsatte han.

Endnu kan han dog ikke helt præcist sætte ord på, hvor der spares. Men beløbene, der skal findes i spareplanen, er fremlagt for de ansatte. På børneafdelingen er det 15 mio. kroner.

- Vi kommer ikke til fra centralt hold at diktere, hvor der skal spares. Vi har bedt vores ledere og tillidsfolk om at kigge på, hvor der kan spares, og hvor det kan lade sig gøre at effektivisere, lød det fra Poul Blåbjerg.