Hospital lukker snart helt ned: - Som at sige farvel til en gammel ven

Uhyggeligt tomme gange og forladte stuer er efterhånden blevet hverdagen på det gamle kommunehospital i Nørrebrogade i Aarhus. Alle afdelinger skal flyttes til det nye universitetshospital i Skejby, men det sker ikke uden vemod.

For mange ansatte har startet deres arbejdsliv på det over 100 år gamle hospital.

- Det er her, jeg har mødt mine kolleger, mødt patienterne. Så det er med blandede følelser, at vi nu skal flytte, siger sygeplejerske på Neurokirurgisk Afdeling, Mikaeline Stavnsbjerg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sygeplejersken tænker i disse dage tilbage på mange af de kolleger og patienter, hun har mødt gennem årene i Nørrebrogade.

To håndfulde afdelinger og godt 2000 arbejdspladser skal flytte de kommende uger, hvor sygehuset går ind i tredje og sidste fase af den store flytning.

Blandt dem, der lukker og slukker, er Neurokirurgisk Afdeling.

Har minder men glæder sig

- Det er en æra, der slutter. Det er det samme, som når man bor i et hjem, man godt kan lide, og så har man købt sig et endnu flottere og større hjem. Man har nogle minder, men glæder sig til det nye, siger overlæge på afdelingen, Mahmoud Albarazi, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er som at sige farvel til en gammel ven, supplerer Mikaeline Stavnsbjerg.

Hvis man går ned i tunnellerne, er der ikke fare for at blive kørt ned, som der var i gamle dage. Der er virkelig ingen mennesker. Mikaeline Stavnsbjerg, sygeplejerske

Begge er enige om, at det har været underligt at følge udviklingen på kommunehospitalet, som lige så stille er blevet mere og mere tomt i takt med, at afdelinger er rykket til Skejby.

- Hvis man går ned i tunnellerne, er der ikke fare for at blive kørt ned, som der var i gamle dage. Der er virkelig ingen mennesker, fortæller Mikaeline Stavnsbjerg.

De tidligere så hektiske hospitalstunneller er i dag oftest helt mennesketomme.

Færre operationer

Flytningen betyder, at deres afdeling og blandt andet også kræftafdelingen i en periode vil kunne lave færre operationer eller må have en lukkedag.

- Vores to tidligere flytninger er gået rigtig godt, men under alle omstændigheder skal vi af hensyn til planlægningen og patienternes sikkerhed have nedsat operationskapaciteten i en periode i forbindelse med flytningen, forklarer hospitalsdirektør Poul Blaabjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er noget, der har været planlagt længe, og der er derfor ikke nogen patienter, som vil komme til at mærke det, beroliger han dog.

Disse afdelinger skal nu flytte Lungesygdomme - flytter i uge 6-8



Øjenafdelingen - flytter i uge 9-10



Dagkirurgi - flytter i uge 8-11



Kræftafdelingen - flytter 1. marts



Neurokirurgisk afdeling - flytter uge 9-11



Neurologisk afdeling - flytter uge 9-11



Reumatologisk afdeling - flytter uge 9



Intensiv, bedøvelse og operation - flytter uge 10



Nuklearmedicin og PET - flytter uge 12-13

Kan klare akutte operationer

Nogle operationer er flyttet til andre hospitaler, og andre er skubbet ud i fremtiden, og derfor vil patienter ikke opleve aflyste operationer, lyder forklaringen.

Det vil være noget lettere at samarbejde med de forskellige specialer, når vi er i samme hus. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Mahmoud Albarazi, overlæge

Skulle der imidlertid opstå noget akut under flytningen, kan hospitalet imidlertid også godt håndtere det, lover direktøren:

- Det er vigtigt at sige, at vi selvfølgelig håndterer alt akut arbejde. Det har vi sikret kapacitet til. Det er de planlagte operationer, hvor vi har nedsat kapacitet. I den forbindelse har vi fået god hjælp fra de andre hospitaler her i området, for at sikre at der ikke opstår for stor en pukkel.

Poul Blaabjerg fortæller samtidig, at når alt flytning er overstået, vil det være til gavn for både de ansatte og patienter.

Oppe i gear til sommer

Mikaeline Stavnsbjerg og Mahmoud Albarazi glæder sig da også til den nye virkelighed.

- Der kommer nye patientstuer, så de pårørende kan overnatte, og alle får enestuer hos os, forklarer sygeplejersken, og overlægen supplerer:

- Det vil være noget lettere at samarbejde med de forskellige specialer, når vi er i samme hus. Det glæder jeg mig rigtig meget til.

Aarhus Universitetshospital forventer at være helt oppe i fuldt gear med operationerne, når vi når sommerferien.

Mahmoud Albarazi ser frem til at få samlet alle afdelinger i Aarhus under samme tag.