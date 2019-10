Hospital laver ny type fødselsforberedelse - skal være mere brugbar

Det kan være svært at forholde sig til et kommende barn, når man er førstegangsforælder - og måske især, hvis man er kommende far og ikke selv har barnet i maven.

Det kan de mærke under fødselsforberedelserne på Regionshospitalet i Randers, hvor de tilbyder fødselsforberedelse til førstegangsforældre i Randers og Favrskov.

- Vi kan godt opleve, at partneren sidder og kigger ned i sin telefon og kvinden skubber lidt til ham. Så vi håber, at fødselsforbereldelsen fremover bliver mere vedkommende og brugbar, så deltagerne bliver mere aktivt deltagende, selvom det selvfølgelig ikke er et krav, lyder det fra chefjordemoder Lone Neumann til TV2 ØSTJYLLAND.

Hospitalet tilbyder nu et nyt, mere fleksibelt forløb, hvor de kommende forældre kan melde sig til de hold, som de selv finder interessante, og de kan selv bestemme, hvornår de vil til de forskellige kurser.

Tidligere blev førstegangsforældre i Randers og Favrskov tilbudt at komme på faste fødselsforberedelses-hold, hvor de tre gange på tre uger blev undervist med andre kommende forældre.

- Det er ikke, fordi der er meget utilfredshed med det, vi har nu, men nogle par føler sig låst, af at det foregår tre uger i træk. Nogle kan ikke få det til at passe med arbejdet. Samtidig er der nogle, som gerne vil gerne lave vejrtrækningsøvelser, og andre der ikke vil, fortæller chefjordemoder Lone Neumann.

Der bliver tilbudt flere forskellige moduler end tidligere, blandt andet et omkring velvære under graviditeten.

Man vil kunne booke de forskellige forløb på randersbaby.dk. De første hold begynder i uge 43.

