Hospital giver demente en farverig sprutte i hånden

I et skab på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling på Regionshospitalet Horsens gemmer der sig en kasse med hæklede blæksprutter. Sprutterne er til patienter med demens, som er utrygge eller urolige.

- Nogle reagerer rigtig, rigtig godt på de her sprutter og falder til ro og har dem at pille og rode ved i stedet for plastre og dropslanger. Og andre synes, at den er meget sød, og så ender den på deres sengebord, og så er det egentligt det, fortæller Line Schøwing Lauritsen, der er social- og sundhedsassistent på hospitalet.

Læs også Politiker delte lønseddel - nu har en million set den

Line Schøwing Lauritsen er også tovholder på sprutte-projektet, der begyndte i sommer. Inspirationen fandt hun på Aalborg Universitetshospital, hvor man har arbejdet med sprutter til patienter med demens i to år.

Spruttearme giver ro

- Et menneske med demens, der bliver indlagt, er utryg. Der er nye lugte, nye lyde, nye mennesker. Man har ondt og forstår måske ikke hvorfor, og så får man den her sprutte i hånden, og så falder der ro på, siger social- og sundhedsassistenten.

Læs også Lokal kro blev sat på tvangsauktion - men bysbørn accepterer ikke lukning

Stille og roligt bliver projektet udvidet til andre afdelinger på hospitalet, som også har patienter med demens. Så bliver der hentet nye sprutter i skabet på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling. Foto: Pernille Leftes

Ifølge Line Schøwing Lauritsen er det især spruttens arme, som er med til at give ro, da det giver patienterne noget at pille ved. Det er ikke alle patienter, som får noget ud af sprutten, men Line Schøwing Lauritsen fortæller, at cirka halvdelen af dem, der får en sprutte, har stor glæde af den, og der kan mærkes en forskel på dem.

Frivillige hækler

Det er frivillige, der hækler sprutterne, som bliver afleveret på Regions Hospitalet i Horsens. Line Schøwing Lauritsen har oprettet en Facebook-side, der hedder 'Hæklede sprutter til demente - Horsens', og her kan man melde sig til og få udleveret en hækleopskrift. I Ry sidder en af dem, der leverer sprutter til hospitalet i Horsens, og hun er glad for at kunne gøre noget for andre:

- Det er da helt vildt fantastisk. Det synes jeg selv er det bedste af det. Det er hyggeligt at sidde og hækle, men det er endnu bedre at aflevere dem og vide, at der er nogle, der bliver glade og rolige og i det hele taget får det bedre, når de får lov til at sidde og nulre lidt rundt med sådan en sprutte, siger Karen Bagger.

Karen Bagger er ved at færdiggøre endnu en leverance med sprutter til hospitalet i Horsens. Foto: Pernille Leftes

Læs også Letbanen holdt stille på grund af frost: Hjælpen kommer til januar

Hun afleverede den første portion i august, og der er efterhånden blevet hæklet mange sprutter i hjemmet i Ry. Snart er en ny leverance klar, og så har Karen Bagger hæklet omkring 70 blæksprutter til Regionshospitalet Horsens:

- Jeg ser jo aldrig dem, jeg giver dem til, men det er rart at vide, at der er nogen, der modtager dem og som får et lidt sjovere og bedre liv.