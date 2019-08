Hospital genoptager arbejdet efter fund af insekter

Skadedyrsbekæmperen og det kliniske personale på Regionshospitalet i Horsens har i dag kigget operationsstuerne igennem for tordenfluer, og de fandt kun en død i vindueskarmen.

Det betyder, at de i dag kan genoptage arbejdet.

Onsdag måtte de aflyse 15 operationer efter fund af tordenfluer i vindueskarmene på flere operationsstuer.

Billedet viser en type tordenflue. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er jo det utilfredstillende for os og patienterne, at vi er nødt til at aflyse, så det er dejligt, at det er oppe og køre, og vi igen kan gøre det, vi er bedst til – og ikke gå på fluejagt, siger Nils Falk Bjerregaard,der er lægefaglig direktør på Regionshospital Horsens til TV2 ØSTJYLLAND.

Skadedyrsbekæmperen har siden fundet sprøjtet med gift langs vinduerne og sikret gummilisten, og morgenens inspektion tyder ifølge den lægefaglige direktør på, at det var det, der skulle til.

- Det ser ud til, at vi har styr på det. Alle stuer er åbne og funktionsdygtige igen, og vi kan genoptage arbejdet, siger Nils Falk Bjerregaard.

De har kontakt til alle patienter, der fik aflyst deres operation,og de mest akutte patienter blev onsdag opereret på en stue, hvor der ikke var fundet tordenfluer. Det var blandt andet planlagte kejsersnit. De aflyste operation er ifølge den lægefaglige direktør en blanding af ortopædkirurgi og organkirurgi.

De ubudne gæster er noget, som Regionshospitalet Horsens aldrig før har oplevet.

Høj luftfugtighed og varme

Skadedyrsbekæmperen mener, at årsagen til tordenfluernes indtrængen er den høje luftfugtighed og varme, som har været tilbagevendende i de seneste uger.

Ifølge en biolog på Naturhistorisk Museum i Aarhus kan det være svært helt at undgå insekternes intrængen i private hjem eller på et hospital.

- De flyver i millionvis udenfor. De er bittesmå, så man ser dem ikke. De kan følge med ind ved at sidde på tøjet, fortæller Emil Skovgaard Brandtoft, som er biolog ved Naturhistorisk Museum i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Desuden er det svært helt konkret at vide, hvorfor de er søgt indenfor, da betegnelsen tordenflue ofte bliver brugt om mange forskellige arter. Emil Skovgaard Brandtoft gætter dog på, at sygehuset har haft besøg af de såkaldte frynsevinger.

Han giver nogle råd til, hvordan man bedst muligt sikrer sig, at der ikke kommer insekter indenfor.

- Det handler om at sikre, at døre og vinduer er tætte. Og så handler det om, at man skal sikre sig, at der ikke følger nogle dyr med ind på tøjet, siger Emil Skovgaard Brandtoft.