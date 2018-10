Hos Lars kan kunderne handle på nettet – imens de er i butikken

I Odder har en lokal tøjforretning taget den formentlig ulige kamp op med nethandlen. Indehaveren mener, at når kunderne nu vil handle på nettet, så kan de jo ligeså godt gøre det, når de alligevel er inden for i hans forretning.

Derfor har han sat en skærm op, hvor kunderne kan handle på nettet, eksempelvis efter de har prøvet tøjet på.

- Der sker så meget hele tiden, så det er vigtigt vi som butik følger med. Gør vi intet nyt, så er det et spørgsmål om, hvornår vi dør, siger indehaveren af Tøjeksperten i Odder, Lars Schacht Juel, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kunderne får på skærmen adgang til hele Tøjekspertens udvalg - et udvalg, som den fysiske butik ikke altid kan rumme.

- På den her måde kan vi handle sammen, og kunderne støtter stadig butikken, forklarer Lars Schacht Juel.

Ny aldersgruppe handler over nettet

3,4 mio. danskere handler på nettet, og indehaveren af tøjbutikken i Odder mener, at man lige så godt kan forsøge at få en del af kagen.

På den seneste har han oplevet, at selv de kunder, der tidligere var faste besøgende hos ham, nu også går på nettet. Nemlig dem der er over 50 år.

02:20 VIDEO: I Hadsten kæmper de handlende for at undgå total butiksdød. Det lokale center ligner efterhånden en spøgelsesby.

- Jeg bor nede i Hou og kommer ikke til Odder eller Aarhus særlig tit, så derfor er det nemmere for mig at handle på nettet, siger Birgitte Andersen.

Hun og de øvrige kunder hilser derfor initiativet med skærmen velkommen. Den kan være med til at forhindre fejlkøb.

Kan prøve tøjet inden bestilling

- Jeg synes, at det er en smart idé langt hen af vejen. Jeg vil gerne mærke kvaliteten og prøve tøjet inden køb, siger Per Rochat til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er billigere på nettet, men størrelsesmæssigt er det nemmere at ramme rigtigt her. Så vil jeg hellere støtte lokalt og få prøvet mig frem, supplerer Axel Snedker.

Per Rochat kan se fidusen i at prøve tøjet og mærke kvaliteten først, inden han så kan bestille varen over nettet nede i Tøjeksperten.

Nogle vil nok mene, at det er noget af et sats eller ligefrem en falliterklæring at rykke nethandlen ind i den fysiske butik. Men det mener Lars Schacht Juel nu ikke.

- Vi siger ikke, at det her er opskriften for alle, men det er i hvert fald et skridt på vej mod noget. Hvad den endelig konstellation bliver, det ved jeg ikke, lyder det fra butiksindehaveren.

God måde at tænke på

Lars Schacht Juels tilbud bakkes op af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. Han er overbevist om, at det her kan være vejen frem for mange butikker rundt om i landet. Hvis de vil undgå at dø af nethandlen.

- Det er en god måde at tænke på. Internettet er der, og folk handler der. Han har sin butik og vil gerne have begge dele. Når man lader de to møde hinanden, så får man meget mere ud af det end ved blot at være butik og forsøge at bekæmpe internethandlen, siger Jesper Bo Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fremtidsforskeren tror heller ikke, at indehaveren af Tøjeksperten i Odder blot har købt sig lidt ekstra tid, inden han alligevel må dreje nøglen om.

- Vi har undersøgt, at helt unge ikke er holdt op med at handle i butikker. Nettet er bare lige så stort som butikkerne, når vi kigger lidt længere frem, forklarer Jesper Bo Jensen.