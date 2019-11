Hos Kastali’a bliver man ikke til noget - men til nogen

Som ung i dag kan det være svært at leve op til forventninger og pres fra både forældre, skole og sociale medier. Men på en teaterskole i Randers har de formået at få 70'ernes mantra om bare at være sig selv til at spille hovedrollen i de unges liv.

På Teaterskolen Kastali’a i Underværket i Randers lærer eleverne noget om det dramatiske udtryk og teater, men de lærer i høj grad også noget om dem selv. For her arbejder de ud fra, at eleverne ikke skal blive til noget, men til nogen.

Og det er tilsyneladende en populær tankegang. I hvert fald har teaterskolen i år med sine 147 elever en rekordstor tilslutning fra børn og unge i Randers.

'Et frirum i hverdagen'

Én af dem er 16-årige Elvira Brøsted, der har gået på teaterskolen siden 2013. Og hun er ikke i tvivl om, at det gode fællesskab er en af årsagerne til, at hun er blevet hængende gennem årene.

- Jeg tror, at det er den her helt særlige tanke om fællesskab. Man skal ikke træde frem og være hovedroller, men det er den fælles tanke om, at vi sammen skaber noget, og vi laver vores egne stykker og kan være helt sig selv, siger hun.

I 15 år har Teaterskolen Kastali’a eksisteret i Randers og arbejdet ud fra, at alle kan være den, de er, uden at der bliver peget fingre, eller at man skal leve op til noget, man ikke er.

Derfor er tryghed og anerkendelse to meget vigtige faktorer på Teaterskolen Kastali’a.

- Det giver mig et frirum i hverdagen. Man glæder sig altid til at komme til teater, for der kan man være 100 procent crazy og bare fjolle rundt og være sammen med alle sine gode teater-venner, siger Elvira Brøsted.

Lige nu er der sæsonafslutning, og derfor spilles der ikke mindre end 11 forestillinger i Underværkets store sal i denne uge, og alle kan komme ind og opleve de mange unge på scenen.

Et stærkt fællesskab

To af dem, der var på scenen tirsdag aften, foran familie og andre interesserede er heller ikke i tvivl om, at det inkluderende miljø er vigtigt for det stærke sammenhold blandt de mange børn og unge.

- Man kommer aldrig herned og føler, at der ikke er nogen, der snakker til en, siger 11-årige Sille Blegvad Jensen.

Og den jævnaldrende teater-veninde, Emme Nikolajsen, tilføjer:

- Man føler aldrig, at der er nogen, der ikke kan lide en.

Emme Nikolajsen og Sille Blegvad Jensen er begge 11 år og en del af Teaterskolen Kastali’a. Tirsdag aften var de på scenen foran familie og andre interesserede. Det kan du se mere om i videoen længere oppe i artiklen.

De mange forestillinger fremføres til og med fredag den 22. november.