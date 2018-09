Horsensianere tændte lys for Kim Larsen: - Han står bag mange af vores sange

Søndag ramte nyheden Danmark som et chok: Kim Larsen er død. 72 år gammel sov han stille ind omgivet af sin nærmeste familie.

Dagen igennem har kulturpersonligheder udtalt deres sorg over sangerens død, og i Horsens fik dødsfaldet et par veninder til også at tage affære. De havde behov for at gøre et eller andet.

De ville markere, at Danmark er blevet en stor sanger fattigere.

Læs også Kim Larsen er død

Derfor opfordrede de på Facebook andre horsensianere til at mødes på Langelinje og tænde lys.

- Kim Larsen har betydet en del for min barndom og mit voksenliv. Derfor ville vi gerne mindes ham i aften, fortæller Camilla Sørensen, der arrangerede mindestunden sammen med Marie Louise Eriksen.

Om lidt bliver her stille

Omkring 20 lys blev tændt af de fremmødte kl. 19.15 søndag aften, og til tonerne af "Om lidt bliver her stille" mindedes de fremmødte den nu afdøde nationalskjald.

Læs også 'Min far lever videre i Kim Larsens musik'

For Camilla Sørensen var det især Kim Larsens tekster, der gav ham en speciel plads i hendes hjerte.

- Teksten kan man relatere til og forstå. Han kunne synge folkekære sange, som alle kan synge med på. Man kan ikke undgå at synge med, når de bliver spillet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND

Marie Louise Eriksen er stor fan af Kim Larsen. Hans musik kunne få alle til at feste, mener hun.

Alle kendte ham

Nu er en epoke slut. Kim Larsen er død. Det er et stort tab for Danmark, mener veninden Marie Louise Eriksen.

- Kim Larsen kunne synge, så hele Danmark kunne feste med. Han kunne få sit publikum op, så alle kunne feste sammen. Alle kender ham. Om du spørger én, der er 80 eller én på 25, så er det lige ved, at de kan nævne fem sange, bare de hører hans navn, siger hun.

Tidligere på året hørte Marie Louise Eriksen, Kim Larsens søn Hjalmer spille. Hun håber, at han kan løfte en del af arven fra sin far.

- Nu må vi håbe på, at hans søn Hjalmer måske kan tage over. Det håber jeg da i hvert fald på. For hans er en skidegod sanger.

Kim Larsen døde søndag morgen. Den danske nationalskjald blev 72 år. Foto: Sophia Juliane Lydolph - Ritzau Scanpix