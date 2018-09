Horsens vil rive flere hundrede boliger ned

Efter fire år på ghettolisten, skal boligområdet Sundparken i Horsens væk fra den berygtede liste.

Derfor har kommunen i dag fremlagt en plan for, hvordan det skal lykkes - selv om flere af elementerne i planen er imod både borgmesterens og boligforeningens ønsker.

- Jeg kan slet ikke, hvordan den skal realiseres, siger Michael Meldgaard, der er direktør i Boligforeningen Odinsgaard i Horsens.

Læs også Statsministeren: Riv bygninger ned - ghettoerne skal afvikles

Målet er, at Sundparken skal være væk fra listen i 2030.

- Jeg kan simpelthen ikke se den sunde fornuft i den del med at man skal fjerne 60 procent af boligerne herude eller ændre anvendelse af dem, siger Michael Meldgaard.

Læs også Fire østjyske områder er stadig på ghettolisten

Nedrivning gør ondt

I formiddags kom det frem, at kommunen blandt andet vil sænke antallet af almene boliger i Sundparken til 40 procent. Et tal der i dag er på 100 procent.

Det kan betyde nedrivning.

- At begynde at tale om at rive 60 procent af de boliger ned, der er herude, gør ondt, siger Michael

Planen skal være med til at sænke arbejdsløsheden i Sundparken fra de aktuelle 52 procent.

- Børn skal have en bedre chance for et bedre liv end det, vi historisk har set her i området, siger Peter Sørensen (S), der er borgmester i Horsens Kommune.

Læs også Horsens-skole vil snart sprogteste de mindste elever

Bygninger svære at sælge

De ny renoverede bygninger i Sundparken bliver svære at sælge. Og den sandsynlige nedrivning da heller ikke slet noget, som Horsens Kommune frivilligt går med til.

- Det er da drønærgerligt, siger Peter Sørensen.

Horsens Kommune følger regeringens lovforslag imod parallelsamfund.

- Det er ikke et valg. Det er en skal-opgave i forhold til den lovgivning, der er på vej, siger Peter Sørensen.

Læs også Sundparken-beboer: Nedrivning vil skabe oprør

Mangel på boliger

For at sænke antallet af almene boliger skal 333 familier genhuses.

Blandt de lokale frygter man, at regeringens lovforslag vil gå udover et godt lokalsamfund.

- Det er tåbeligt. Jeg kan slet ikke se, hvor man skal komme alle de mennesker hen som så kommer til at mangle en lejlighed. Der er jo mangel på boliger i Horsens, siger Lars Mose, der er leder af Østbasen i Sundparken i Horsens.

Læs også 1000 lejeboliger skal rives ned: - Det er stærkt chokerende

Michael Meldgaard mener heller ikke, at det er nødvendigt at ændre så meget, som der er lagt op til.

- Vi har trivselsundersøgelser, der siger, at 92 procent føler sig trygge i området, siger Michael Meldgaard.

Lovforslaget træder sandsynligvis i kraft 1. december 2018.

En anden vigtig del af regeringens lovforslag imod parallelsamfund går ud på, at daginstitutioner maksimalt må ny optage 30 procent børn fra udsatte boligområder om året. Det kan tvinge børnehaven Rytterkilden i Sundparken til at lukke.

Øverst kan du se hele indslaget om Sundparken i Horsens.