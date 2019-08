Horsens udlejer Kasper Junker til Stabæk

Det blev aldrig den store succes for Kasper Junker i AC Horsens, som nu sender angriberen videre til Stabæk.

Stabæk har sikret sig en købsoption på Junker. Det skriver Horsens på fodboldklubbens hjemmeside.

Kasper Junker skiftede fra AGF til Horsens for snart et år siden, og det er siden blevet til 28 kampe og blot 3 mål i den gule trøje.

Træner vil ikke stå i vejen for udlandsdrøm

Horsens-træner Bo Henriksen ville ikke stå i vejen for angriberens udlandsdrøm.

- Kasper Junker har udtrykt ønske om at prøve sig af i den norske liga, og det har vi valgt at imødekomme, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Han vurderer, at lejeaftalen kan blive en god investering for den jyske klub.

- Økonomisk er det en rigtig fordelagtig aftale for os som klub, for vi bliver kompenseret rigtig fint fra Stabæk, og de vil betale en større købssum, hvis han gør det godt.

- På den måde bliver vores investering i Junker dækket ind, og det er vi selvfølgelig glade for, siger træneren.

Horsens-træner Bo Henriksen ville ikke stå i vejen for angriberens udlandsdrøm. Foto: Anders Kjærbye - Ritzau Scanpix

Udvikling i Norge

Kasper Junker satser på, at skiftet til Norge kan være med til at udvikle ham som spiller efter en svær periode på det seneste i Horsens.

- Min tid i AC Horsens har været lidt op og ned. Det var en fornøjelse i efteråret, men foråret gik ikke som forventet, og det påvirkede også mig.

Jeg har altid elsket at være i AC Horsens, hvor der er et fantastisk sammenhold, men nu glæder jeg mig også til at prøve kræfter med en anden liga i et andet land. Kasper Junker

- Vi har fået en god start på sæsonen, og vi har fundet tilbage til den base, der fungerer så godt for os.

- Jeg har altid elsket at være i AC Horsens, hvor der er et fantastisk sammenhold, men nu glæder jeg mig også til at prøve kræfter med en anden liga i et andet land, lyder det fra Kasper Junker.

Angriberen er allerede i Norge, og han satte sin underskrift på lejeaftalen onsdag aften.

