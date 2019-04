Horsens-træner: Vi mangler kvalitet hele vejen rundt

Horsens led fredag aften et smerteligt nederlag på 0-3 til AGF i Superligaen, og holdet har dermed tabt fem af de sidste seks kampe.

Horsens-træner Bo Henriksen erkender, at humøret ikke var i top efter nederlaget, og at der skal kigges indad efter en periode med få mål og sejre.

- Vi må erkende, at vi ikke har været dygtige nok offensivt, men det har vi så sandelig heller ikke defensivt. Det er hele vejen rundt, at der mangler noget kvalitet.

- Vi skabte jo ikke nogen chancer. Vi arbejder på at finde en løsning på, hvem vi skal have oppe i angrebet, og det må vi erkende, at det har vi ikke gjort endnu, siger Bo Henriksen.

Vi skal finde tilbage, til det vi har været gode til før i tiden. Bo Henriksen, AC Horsens

Horsens-forsvareren Mikkel Qvist mener, at man skal tilbage til nogle af de gamle dyder.

- Vi skal finde tilbage, til det vi har været gode til før i tiden, nemlig at komme med en masse power.

- Hvis det betyder, at vi skal have nogle flere gule kort, så er det sådan, det er. Vi skal simpelthen til at smadre nogle folk ned, siger Mikkel Qvist.

Der var ikke meget at juble over i Horsens-lejren, da de fredag aften tabte 3-0 til AGF. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Højt humør hos AGF

Humøret var anderledes højt i AGF-lejren.

- Taget i betragtning af, at vi spillede ude mod Horsens, som er et sted, hvor ingen mennesker på jorden har lyst til at spille fodboldkampe, så var det en af sæsonens bedste præstationer, siger AGF-træner David Nielsen.

Der var meget at juble af denne fredag aften for de mange fremmødte AGF-fans i Horsens. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Med sejren lægger AGF afstand til de andre hold i puljen, men det bliver ikke en sovepude for aarhusianerne.

- Det er utroligt vigtigt, at man ikke sidder i vores position nu, og tror at det snart er ovre. Det er det ikke, og kampene bliver tætte.

AGF har efter sejren seks point ned til Sønderjyske, som dog kan reducere afstanden til tre point, hvis de slår Vejle søndag eftermiddag.

