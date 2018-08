Horsens-træner stærkt utilfreds med dommerens beslutning

AC Horsens måtte forlade Herning med et 0-3 nederlag i søndagens sene Superliga-kamp mod FC Midtjylland, hvor Jakob Poulsen, Gustav Wikheim og Mayron George stod for scoringerne.

Poulsens scoring kom efter et straffespark, hvor Mads Juel Andersen fra Horsens blev udvist, og den kendelse er gæsternes træner Bo Henriksen langt fra tilfreds med.

- Vi gør alt, vi skal, indtil dommeren (Michael Johansen, red.) træffer den beslutning. Det er en skandaløs beslutning, simpelthen skandaløs.

Der blev gået hårdt til den i kampen mellem AC Horsens og FC Midtjylland. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Dermed blev AC Horsens uretfærdigt straffet dobbelt, mener Bo Henriksen.

- Han dømmer et straffespark, der ikke er der. Derudover bliver vi dobbeltstraffet gennem det røde kort, siger Horsens-træneren.

Henriksen er heller ikke tilfreds med FC Midtjyllands Paul Onuachu, som han mener, burde have været vist ud for film.

- Jeg har set situationen fire gange, og Paul burde have fået et gult kort for film og dermed vist ud, siger Bo Henriksen.

Læs også Rekordindkøbet i AC Horsens: Jeg vil lykkes i Superligaen

I følge Bo Henriksen har dommeren sin medvirken til kampens udfald.

- Det ændrer naturligvis fodboldkampe, når nogen laver fejl, og jeg tror ikke på, at der er nogen dommere, som gør det med vilje.

Dommerens indsats bør evalueres

Bo Henriksen mener desuden, at dommerens indsats burde blive kigget igennem efterfølgende.

- Jeg glæder mig til at se, hvad dommerbedømmerne mener om præstationen. I min verden skal den i hvert fald evalueres.

Det er anden kamp i træk, at Horsens føler sig uretfærdigt behandlet af dommerne, mener Bo Henriksen.

- Det er ikke mig, der skal afgøre det, men det er kritisabelt at få sådanne domme mod sig to weekender i træk.

Læs også Horsens-træner kritiserer dommerkendelser efter remis

Horsens trænerne mener desuden, at dommerne kun skal dømme straffespark, hvis de er helt sikre.

- Der skal man være 1000 procent sikker, og det kan han i hvert fald ikke have været, udtaler Henriksen.

På trods af dommerpræstationen er Horsens-træneren tilfreds med spillernes indsats på banen.

- Vi er godt med i de første 25 minutter. Før det røde kort har de ikke et skud på mål, og de skaber intet som helst, slutter Bo Henriksen.

Krig på banen

FC Midtjylland træner Jess Thorup var selvfølgelig glad for kampens resultat, men den krævede nogle ofre.

- Kampen var, som det er mod Horsens. Jeg har spillerne med flækkede øjenbryn, flækkede læber og hjernerystelser, siger Jess Thorup.

Han mener, at FC Midtjylland vandt fortjent.

- Sådan er det. Det skal vi være klare på, og det var vi. Når vi havde bolden, fandt vi, som kampen skred frem, løsningerne, og vi satte os på spillet, siger FCM-træneren.

Søren Reese fra AC Horsens er ikke helt enig med Thorup, da han mener, at gæsterne formåede at holde Midtjylland nede.

- Det er en meget lige kamp. De skaber ikke noget mod os, og vi var godt forberedte.

Vi vidste, at det ville blive en krig, indtil kampen åbnede sig. Vi var i kontrol, fordi Horsens overhovedet ikke havde en chance. Jess Thorup, træner i FC Midtjylland.

Søren Reese mener, at de var forberedt på midtjydernes kvaliteter.

- Vi kunne ikke se, hvordan de skulle komme igennem os, når vi stod i vores etablerede forsvarsspil. Vi vidste, at de kom med noget i forhold til dødbolde, men også her følte vi os stærke, pointerer Horsens-spilleren.

Jess Thorup mener dog, at det var et kampbillede, som FCM på forhånd vidste ville udspille sig.

- Vi vidste godt, at det var det, Horsens ville. Vi arbejdede os ind i kampen, og som kampen skred frem, kunne vi begynde at sende indlæg ind.

FC Midtjylland træneren mener, at tålmodigheden var nøglen til sejren.

- Vi vidste, at det ville blive en krig, indtil kampen åbnede sig. Vi var i kontrol, fordi Horsens overhovedet ikke havde en chance, siger Jess Thorup.

I næste runde møder AC Horsens AaB hjemme på Casa Arena. Det er den mandag den 20. august kl. 19.00.